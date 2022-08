Naturalistattrice, da Modena alla Liguria: Marta presenta lo spettacolo della Natura

Una modenese che vive in Liguria, ma che sente il richiamo della sua terra e si è inventata un mestiere: la Naturalistattrice. Marta Mingucci si descrive così, perchè 'la natura è arte, nelle profondità marine, nei boschi, tra i fiori, nei prati, nelle esigue pozzanghere...'E allora, seguendo la Natura come musa ispiratrice, Marta intreccia una fitta attività fatta di escursioni naturalistiche, spettacoli e laboratori, dove la linea di confine tra l'uno e l'altro, tra la realizzazione artistica e l'ammirazione didattica degli spazi aperti è flebile. A volte inesistente, perchè l'obiettivo è portare la natura dentro ai teatri e il teatro in mezzo alla natura.Un po' come quel confine indefinito che - citando il più grande poeta ligure - separa le dita da una chitarra.Cofondatrice della Compagnia Precariart con cui dal 2006 al 2016 ha curato diverse rassegne teatrali e culturali nel modenese, nel 2009 dà vita al personaggio clownesco “Valda” e allo spettacolo di strada “Valda, Venditrice di Sogni e Briciole di Pane”, creando così il suo primo spettacolo solista. Ha preso parte, tra tante altre cose ( qui il profilo completo ), alla creazione del “PFAM-Piccolo Festival di Antropologia della Montagna” di Berceto a Parma, collaborando come direttrice artistica per le prime tre edizioni. Ha studiato anche teatro-teatro fisico con Pepe Robledo Compagnia Pippo Delbono e con Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo. E poi la Natura: nel 2017 ha conseguito il patentino come Guida Ambientale Escursionistica e organizza trekking e percorsi in natura, avvalendosi del linguaggio teatrale. E' Guida Ambientale ufficiale del Parco Nazionale delle Cinque Terre e crea anche percorsi didattici per le scuole. Dal 2021 collabora come Guida con il FAI, presso il Podere Case Lovara, all'interno del Parco delle Cinque Terre.'Nell'evocazione del contatto tra uomo e natura, forte riaffiora la radice di un mondo magico che è stato sepolto' racconta Marta nel suo spettacolo teatrale e botanico La Marcolfa e le erbe miracolose. Uomo e natura, magia e guarigione. Un percorso che è un cammino in mezzo alla natura, ma anche tra gli abissi e le vette di ciascuno.