Serate a Mirandola tra donne e vino: conferenza concerto di Francesco Benozzo

Un omaggio alle grandi donne della storia ma soprattutto all'immagine della donna nelle varie culture. In una serata puntualmente accompagnata da una degustazione di vino. Continua questa sera con la conferenza concerto di Francesco Benozzo sull'immagine della donna nella cultura celtica la rassegna organizzata dal Comune di Mirandola e l'Associazione Terra e Identità. Le parole del docente di filologia romanza saranno intervallate dal suono dell'arpa celtica da lui suonata e seguita dalla degustazione di un vino a tema. Questa sera l'assaggio ha anche un nome: 'abbrut grogne', vino biologico prodotto i metodi della tradizione. A tema perché in linea con quello della serata: la rivalsa della donna nella musica popolare celtica. 'Il vino oggetto della degustazione sarebbe il soggetto di una rivalsa del Lambrusco nei confronti dei vini che ancora possiedono una migliore nomea' - dicono gli organizzatori. Appuntamento alle ore 21 al Parco dell'ex Cassa di Risparmio in via Matteotti.