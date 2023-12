Set film Ferrari, focus espositivo su Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il focus espositivo sarà ospitato all’interno dello Showroom Malpighi in Piazza Roma e sarà costituito da materiali audiovisivi di nuova realizzazione, pannelli illustrativi e oggetti simbolici che cambieranno nel corso della mostra. Ovviamente tutto in doppia lingua, perché l’obiettivo è quello di valorizzare una esperienza glocal e condividerla con il turismo internazionale che la città ospita ogni anno.



Completeranno il focus espositivo una serie di appuntamenti e presentazioni gratuite di alto livello culturale che saranno periodicamente svolte in Piazza Roma per animare la parte di piazza verso Corso Accademia. Sarà una mostra che racconta come i modenesi e la città hanno vissuto questa straordinaria esperienza e come l’hanno interpretata alla luce del grande personaggio a cui è stata dedicata e che oggi più di ieri caratterizza con orgoglio l’immaginario dei suoi concittadini di tutte le età.



Collegata al focus espositivo ci sarà poi una app realizzata in collaborazione con Made in Modena travel, per offrire in doppia lingua ai turisti alcune possibilità di esperienza ed anche itinerari guidati con le guide professionali di questa nuova importante realtà modenese diretta da Laura Tancredi e che è totalmente dedicata al turismo e alle eccellenze del territorio.



La community facebook Modena in Vetrina farà da cassa di risonanza al progetto e a tutte le iniziative collegate e dedicate ai modenesi e ai turisti.



'Mi sono appassionata alla storia di Enzo Ferrari lavorando per dieci anni a tutte le fasi del progetto di realizzazione del complesso museale dedicato a questo immenso personaggio, che rappresenta un mito a livello internazionale. Ho avuto la straordinaria opportunità di conoscere e trascorre tempo con personaggi che gli avevano stretto la mano e avevano costruito insieme a lui; sarebbero troppi da menzionare, ma uno lo voglio ricordare: Jacques Swaters, pilota di Formula 1, fondatore della prima concessionaria di automobili Ferrari, immenso collezionista di materiali sulla storia del Drake, col quale ho trascorso tanti pomeriggi a Bruxelles. Ebbene, date queste premesse e il tipo di attività che svolgo, orientata alla valorizzazione dei territori, mi ha subito rapito l’idea di raccontare e documentare la straordinaria esperienza vissuta dalla nostra città e coinvolgeremo nel progetto le Istituzioni e le figure di riferimento necessarie', spiega Maja Argenziano.