Smart Life Festival 2023 a Modena, edizione dedicata alle Generazioni

Aprirà la manifestazione, la performance dell’artista e compositore tedesco Alva Noto, tra gli artisti sonori più noti al mondo; performance preceduta da un talk con il giornalista Damir Ivic. Inoltre, negli spazi di FMAV Palazzina dei Giardini, nei giorni del Festival sarà possibile visitare Strahlen / Raggi un’importante mostra personale dell’artista Alva Noto, che riunisce per la prima volta in Italia un nucleo significativo di opere di recente realizzazione e un progetto inedito nato durante il lockdown causato dalla pandemia Covid19. La mostra è a cura di Lorenzo Respi ed organizzata da FMAV Fondazione Modena Arti Visive in collaborazione con Smart Life Festival.Il fisico Federico Faggin, padre del primo microprocessore al mondo, incontrerà gli studenti delle scuole superiori modenesi presso l’aula magna dell’Istituto Corni di Modena.

Nel suo intervento, che sarà trasmesso in streaming sui canali di Smart Life Festival, Faggin parlerà della sua peculiare visione dell’uomo e delle macchine da lui progettate, secondo cui queste ultime non potranno mai essere autonome e intelligenti al pari dei loro creatori. In una delle sue rare presenze in Europa, il professore e designer Matthew Wizinsky, autore del libro Design after Capitalism. Transforming Design Today for an Equitable Tomorrow, parlerà di come i “futuri” vengono costantemente creati e ricreati. Il design come fattore generazionale e strumento creativo sarà inoltre al centro dell'intervento di Francesco Franchi, creative director del gruppo La Repubblica, professore all'Università IUAV di Venezia e allo IED di Milano, di Torino e di Barcellona.



Si discuterà di moda sostenibile insieme a Marina Spadafora, Fair Fashion Ambassador, in dialogo con Matteo Ward, ceo e co-founder di WRÅD, i quali ci dimostreranno come l’industria tessile e dell’abbigliamento da un lato sia una delle industrie più inquinanti al mondo e dall'altro possa trasformarsi in un motore di innovazione e sostenibilità. Grazie agli autori e critici Valerio Mattioli, Simon Reynolds e Fabio De Luca si percorrerà l’evoluzione della produzione musicale digitale per riflettere, da una prospettiva originale, sull’uomo nella civiltà odierna. Thomas Poell, Professore di Dati, culture e istituzioni all'Università di Amsterdam illustrerà come la diffusione delle piattaforme digitali - da YouTube e Instagram a Twitch e TikTok - stia riconfigurando in profondità, in modo complesso e altamente disomogeneo, la produzione culturale.



Ma non è tutto, all’interno del fitto programma di eventi, un incontro sul diritto della privacy con Guido Scorza, Autorità garante della protezione dei dati personali e Brando Benifei, Eurodeputato, membro del Comitato speciale sull’intelligenza, moderato dalla giornalista Flavia Fratello. Ci sarà tanto spazio anche per i giovani con Save Your Selfie, un workshop di tre giorni incentrato sul tema dell’auto-rappresentazione rivolto ai giovani tra i 15 e i 19 anni e condotto dall’ artista e fotografo italiano Francesco Jodice. Tanta arte anche con Artificial Botany progetto di fuse* che esplora la capacità espressiva latente delle illustrazioni botaniche attraverso l'uso di algoritmi di Machine Learning e Slam Jam Wide Archive, di SLAM JAM a cura di Matteo Milaneschi e Achille Filipponi (Nationhood).



All’interno del Festival ci sarà anche CAVE, evento sulle nuove frontiere dell'editoria, dal 30 settembre al 1 ottobre, che sarà un’occasione per incontrare editori indipendenti, esperti, artisti, designers e creators digitali in una cornice di storytelling, networking e sperimentazione. CAVE si svolgerà presso l'Ex AEM in viale Buon Pastore.

Tutti gli appuntamenti, a parte quello di Alva Noto del 28 settembre, sono gratuiti e dove è richiesta è necessaria la prenotazione.

Stefano Soranna