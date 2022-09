Tutto quello che c'è da sapere prima di visitare Venezia

Venezia è una città splendida da visitare, ma esattamente come le altre a seconda dei luoghi che vi visitano può diventare molto costosa. Talvolta si spendono anche cifre esorbitanti nel complesso per dei souvenir che in realtà non valgono quel prezzo o per altri oggetti.Se si desidera andare a Venezia da turisti è quindi fondamentale prestare innanzitutto attenzione al proprio budget e in seguito a dove si desidera andare. E' particolarmente consigliato stabilire in precedenza tutte le mete e, a meno che non si abbia il forte desiderio e la possibilità di visitare quelle più ambite, si consigliano quelle meno conosciute.I luoghi storici o importanti meno conosciuti infatti permettono di visitare la città e la sua bellezza non solo senza spendere cifre esagerate, ma anche senza fare file di ore e ore.

Consigli per i turisti



Un primo consiglio è quello di evitare i ristoranti, ma in compenso ricercare un bacaro: i ristoranti presentano infatti dei budget abbastanza alti che in realtà potrebbero essere gestiti molto meglio, e se si ricerca dei cibi buoni e di qualità è comunque possibile visitare il bacaro.

In alternativa a quest'ultimo sono consigliati i classici fast food, i quali vengono ancor più valorizzati dalla stessa atmosfera romantica che avvolge l'intera città.

Se possibile si consiglia anche di evitare i trasporti pubblici: molte mete ambite dai turisti infatti, come Burano, Murano o il Lido non necessitano affatto di trasporti pubblici.

Se si utilizzano questi ultimi per svariati giorni può diventare molto costoso e si può sforare il budget iniziale. Un solo biglietto a corsa per i turisti infatti costa sette euro.

Se si ha la necessità di viaggiare si consiglia di preferire il biglietto giornaliero da 20 euro, a condizione che la giornata sia interamente organizzata al meglio, così da non commettere errori.

Per quanto riguarda gli studenti turisti, è consigliabile richiedere sempre degli sconti: in questi ultimi anni vi sono infatti diverse agevolazioni per gli studenti. E' consigliabile anche non entrare nei negozi più ambiti e preferire quelli meno conosciuti, dove si possono trovare dei souvenir splendidi a prezzi moderati, e non eccessivamente alti.

Se si ha difficoltà con i propri bagagli e si necessita di affidarli a dei professionisti è possibile contattare i migliori servizi di Venezia deposito bagagli.



Attenzione all'acqua alta



Infine i consigli per i turisti, nonché quello più importante, è prestare attenzione all'acqua alta. Può infatti capitare che Venezia possa ritrovarsi completamente allagata nel giro di poche ore, pertanto si consiglia di verificare sempre il meteo nella zona in cui ci si trova.

Normalmente per un viaggio abbastanza breve si consiglia di controllare il meteo, anche se durante il periodo estivo è alquanto raro che accada.

Ma se si desidera restare più a lungo è consigliabile registrarsi presso il comune così da ricevere informazioni importanti via e-mail o SMS riguardo eventuali inondazioni.

Si può pensare che l'acqua alta a Venezia sia uno dei fattori che la rende più conosciuta e in qualche modo magica, ma in realtà d'inverno si deve prestare non poca attenzione, proprio perché l'acqua sarebbe gelata data la stagione. Quest'acqua non è necessariamente dovuta a forti e costanti piogge ma anche dalle maree, in particolare da quella alta: questa solitamente dura due o tre ore.