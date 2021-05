Ultimo saluto a Nick Kamen, 'The most beautiful and sweetest man...'

Gennaio 1984, sulla copertina del magazine inglese The Face appare per la prima volta il volto di Nick Kamen, fotografato da Jamie Morgan con occhiali da sole e cuffia da sci della Puma; nel 1985 diventa definitivamente un sex symbol con il leggendario spot della Levi's, l'anno successivo Madonna scopre la sua voce e lo lancia con l'immortale hit 'Each Time you Break my Heart', di seguito realizza una strepitosa cover del brano dei Four Tops, 'Loving You Is Sweeter Than Ever' il brano raggiunge il primo posto della hit parade in Italia; stesso traguardo, nel 1988, con 'Tell me';Nick Kamen aveva 59 anni ed era nato ad Harlow in Inghilterra; il primo a pubblicare la notizia è stato il fraterno amico Boy George ricordandolo come 'il più bello e il più gentile', i Duran Duran lo salutano così: 'È davvero triste leggere della morte di Nick Kamen. Uno degli uomini più adorabili e gentili che abbiamo mai incontrato'. Così Madonna: 'Mi si spezza il cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce, hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ora, ovunque tu sia'. l'attore e autore televisivo inglese Matt Lucas è netto e definitivo: 'Se non hai avuto una cotta per Nick Kamen negli anni '80, probabilmente non eri lì. RIP'.