Un omaggio ai borghi storici di Lama Mocogno e Polinago

Curato da Antonella Manicardi e Maria Giulia Messori, il volume prende atto dell’esistenza di un patrimonio diffuso di grande interesse ancora da valorizzare con significativi esempi positivi di recupero e conservazione, anche se, sottolineano le curatrici, diversi insediamenti civili, non tutelati, come rilevato anche nelle ricerche su altre aree dell'Appennino, hanno subito mutamenti non sempre rispettosi della storia e della tradizione.

Un viaggio nel tempo, attraverso le immagini, tra borghi storici, case sparse, edifici rurali e religiosi, per documentare i cambiamenti e ma soprattutto il valore di un patrimonio architettonico che è parte integrante dell'identità dell'Appennino modenese. Lo propone il terzo volume della collana “Rifotografare – Insediamenti storici e beni culturali 40 anni dopo” dedicato al territorio dei comuni di Lama Mocogno e Polinago, curato e realizzato dalla Provincia di Modena, nell'ambito delle competenze connesse alla pianificazione territoriale anche a supporto dei Comuni, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, edito da Anniversary Books ed è in vendita nelle librerie (prezzo di copertina 25 euro).

