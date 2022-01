Vini, liquori e distillati: trend di vendite positivo per le enoteche online

Negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom di acquisti sui canali di vendita online per quello che riguarda vini, liquori e distillati.Naturalmente, la richiesta maggiore si registra presso le enoteche online, realtà specializzate molto apprezzate dagli utenti per i numerosi vantaggi che sono in grado di offrire: dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a una selezione di etichette condotta da sommelier altamente qualificati, alla rapidità della consegna, con un trasporto curato fin nel minimo dettaglio, per garantire intatte le proprietà organolettiche dei prodotti.Per disporre di un’ampia possibilità di scelta, con proposte provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, puoi andare su vino.com , portale e-commerce di riferimento del settore, dove trovare tutte le informazioni necessarie per effettuare un acquisto consapevole: dalle descrizioni dei vitigni a quelle delle case produttrici, passando per le indicazioni relative ai bouquet aromatici.Prima di procedere all’acquisto del vino, è opportuno scegliere il colore: un vino rosso è più corposo di un bianco, mentre un rosato rappresenta l'equilibrio ideale per chi desideri bilanciare le qualità dell'uno e dell'altro.Ma nell'ambito di un bianco o di un rosso vi sono sfumature intermedie che ne denotano il sapore più o meno tannico, dolce o avvolgente: i bianchi molto chiari, ad esempio, hanno subìto un processo di fermentazione molto breve mentre, man mano che acquisiscono sfumature dorate, si avvicinano a maturazioni lunghe oppure sono rappresentanza di passiti estremamente dolci, derivanti da uve tardive.Tra i vini bianchi più ricercati occorre citare certamente il Pinot, nelle varianti bianco e grigio: la prima proviene da vitigni del Triveneto e conferisce un aroma delicato e fruttato, mentre la seconda, largamente diffusa, ha un gusto più ricco.Molto apprezzato è anche il bianco proveniente da vitigni di Vermentino, presenti in Sardegna ma anche in Liguria e nelle aree più meridionali della Francia. Il suo aroma secco con note fruttate rende tale tipologia di uva adatta sia per passiti che per spumanti. Non mancano, nelle ricerche più frequenti, anche la campana Falanghina, dalla quale si possono realizzare sia vini bianchi che spumanti, o il marchigiano Verdicchio, una delle uve più aromatiche in assoluto.Per quanto concerne invece i vini rossi, a una sfumatura più carica, com’è noto, corrisponde anche un gusto più corposo: il Barolo piemontese ne è un esempio eccellente, ma nella lista dei prodotti più acquistati non mancano proposte come il Brunello di Montalcino oppure il Chianti tipico dei vitigni toscani.Tra le varietà di rossi maggiormente apprezzate prodotte in Italia è possibile annoverare anche il Cannonau sardo, il Nero d'Avola siciliano e il Montepulciano abruzzese.Per quanto concerne liquori e distillati, invece, le ricerche online da parte degli appassionati si concentrano innanzitutto sui migliori whisky scozzesi e canadesi, da non confondere con gli americani whiskey: le differenze risiedono principalmente nei cereali utilizzati e nei tempi di fermentazione, nonché nelle tipologie di botte ove vengono lasciati invecchiare.Per quanto riguarda la produzione italiana, invece, tra i prodotti più venduti online è possibile annoverare la grappa, l'acquavite caratterizzata da diversi gradi di invecchiamento a renderla più o meno robusta, e rosolio, più delicato e perfetto sia da solo che inserito nei cocktail o come accompagnamento per i dolci.Sempre nell'ambito delle eccellenze italiane, molto ricercato sul web è anche l'intramontabile limoncello, realizzato soprattutto con agrumi provenienti dalla Sicilia e dalle zone più meridionali della penisola. Altrettanto apprezzati sono anche gli amari a base di erbe tipici delle zone collinari e montane.Si torna a guardare alla produzione oltreconfine e in particolar modo alla zona dei Caraibi quando si tratta di acquistare online il rum, che viene realizzato impiegando erbe di vario e melassa di canna da zucchero ed è un distillato molto dolce e dal bouquet aromatico variegato, a seconda delle preparazioni e delle case produttrici.Infine, tra i liquori più venduti sui portali specializzati occorre citare anche il brandy, che viene prodotto anche nell'area mediterranea dell’Europa, dalla Spagna all'Italia, passando per la Francia.