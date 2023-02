Voci dall’aldilà a Bologna: Black February, dedicato a Butch Morris

Proseguono anche nel 2023 gli appuntamenti di Voci dell’Aldilà, la rassegna di cinema documentario dedicato a musicisti scomparsi, con la proiezione in prima italiana di Black February di Vipal Monga, dedicato al leggendario compositore jazz Lawrence D. “Butch” Morris – di cui ricade quest’anno il decimo anniversario dalla morte – in programma per domani, venerdì 10 febbraio, alle 19.30, al Teatro San Leonardo.Black February racconta una serie senza precedenti di concerti eseguiti nel febbraio 2005 da Butch Morris per celebrare il 20° anniversario della Conduction, la sua tecnica rivoluzionaria per fare musica dal vivo. Per questa occasione, Butch ha tenuto 44 concerti in 28 giorni, con 85 musicisti provenienti da tutta la comunità musicale di New York.Assieme alle riprese di questi straordinari concerti che abbracciano una gamma completa di stili musicali, dal jazz delle big band al funk, alle opere elettroniche e sinfoniche, il documentario presenta anche importanti personalità della musica creativa di New York, tra cui Henry Threadgill, JD Allen, Brandon Ross, Graham Haynes, e gli scrittori Howard Mandel e Greg Tate.Lawrence D. “Butch” Morris è stato riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali innovatori nella confluenza di jazz, nuova musica, improvvisazione e musica classico-contemporanea. Dal 1974, la sua carriera è stata contraddistinta da contributi internazionali unici ed eccezionali a televisione, cinema, teatro, danza, collaborazioni interdisciplinari radiofoniche, concerti e registrazioni. Ha lavorato con innumerevoli musicisti e compositori, coreografi, artisti visivi, scrittori, registi e interpreti teatrali e cinematografici, tra cui i musicisti David Murray, Wayne Horvitz, Alice Coltrane, Gil Evans, Cecil Taylor, Steve Lacy, il coreografo Min Tanaka e il regista Robert Altman per il film Kansas City.