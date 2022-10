Voci dall'Aldilà a Bologna: domani si parte con Frank Zappa

Inaugurata nel 2004 e giunta alla sua tredicesima edizione, torna Voci dall’Aldilà, la rassegna di cinema documentario dedicato a musicisti scomparsi – che negli anni si è arricchita anche di occasionali appuntamenti ExtraVoci, in omaggio ad artisti viventi – con tre proiezioni su Frank Zappa, i King Crimson di Robert Fripp, e il movimento Fluxus.Primo appuntamento domani, mercoledì 12 ottobre, alle 19.30, con la proiezione di Zappa, film del 2020 di Alex Winter, dedicato al grande compositore e chitarrista americano, con una speciale introduzione di Riccardo Bertoncelli, decano della critica rock. Mentre, per l’omaggio a Robert Fripp – nell’ambito di ExtraVoci –, mercoledì 19 ottobre verrà proiettato in prima mondiale, e in simultanea nelle sale cinematografiche aderenti, In The Court of The Crimson King di Toby Amies.Tutti i film verranno proiettati al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo (Via San Vitale, 63). La rassegna Voci dall’Aldilà prende il nome da un volume del 1968 di Konstantin Raudive, il più celebre studioso di emissioni audioelettromagnetiche di origine sconosciuta, analizzate e classificate dallo stesso Raudive come voci provenienti da persone scomparse. Analogamente ai processi psicologici inconsci di proiezione e condensazione, che tanta parte hanno nell’interpretazione di queste cosiddette EVP (Electronic Voice Phenomena), Voci dall’Aldilà, che è curata dal musicologo Walter Rovere, accosta ‘voci’ di compositori scomparsi provenienti da ambiti e metodologie musicali diverse; ‘visioni interiori’ che, in maniera più o meno evidente, sopra o sotto la soglia della coscienza, continuano a dialogare con il presente.