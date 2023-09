634 espositori e 15 padiglioni: ecco il Cersaie numero 40

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Su una superficie di 145.000 mq che segna il tutto esaurito negli spazi espositivi disposti su 15 padiglioni, la significativa partecipazione di 634 espositori - di cui il 39% esteri, provenienti da 27 differenti nazioni – conferma l’interesse e la grande attrattività che l’evento ricopre a livello mondiale.A stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei visitatori contribuisce anche un ricco programma di iniziative ed eventi supportati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia. Tra queste il potenziamento del Cersaie Business, l’azione di incoming internazionale che quest’anno interessa oltre 240 operatori.L’apertura di Cersaie, segnata dal classico taglio del nastro nel Centro Servizi di BolognaFiere, vede come primo appuntamento in agenda il Convegno inaugurale dal titolo “Cersaie 40: il Made in Italy alla sfida dell’innovazione continua”, presso l’Europauditorium del Palazzo dei Congressi, lunedì 25 settembre alle ore 11.00. Aprono l’incontro i saluti introduttivi del sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi e del presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, a seguire intervengono sul palco l’economista Romano Prodi, l’amministratore delegato del Banco BPM Giuseppe Castagna ed il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. Partecipano in video anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Modera l’incontro la giornalista Monica Maggioni.A partire dalle ore 18.00 presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere si tiene la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy.

All’evento, che rappresenta il tradizionale incontro con i media ed i giornalisti di tutto il mondo per illustrare l’andamento attuale e le prospettive future del settore ceramico, porta i saluti istituzionali Maurizio Forte, rappresentante di ICE Agenzia. Relatori dell’incontro sono Emilio Mussini, Armando Cafiero e Cristina Faedi, moderati da Andrea Serri.

Nell’ambito della conferenza stampa internazionale è prevista la cerimonia di consegna del XXVI Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana ed alle tre menzioni d’onore ad altrettante testate estere.



Martedì 26 settembre alle ore 17.45 si tiene invece l’Aperitivo Cersaie 40 (su invito) presso Ex GAM Bologna Congress Center, l’evento durante il quale vengono conferiti i Confindustria Ceramica Distributor Awards ai quattro distributori (Francia, Germania, Polonia e Italia) che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana. Durante la serata viene assegnato, per il terzo anno, a due giovani distributori statunitensi, il premio Young Distributor Award. Nel corso dell’evento uno show cooking realizzato dallo chef stellato Luca Marchini anima la serata.



Anche quest’anno il programma culturale ‘costruire, abitare, pensare’, giunto alla sua XIV edizione, richiama a Cersaie nomi di ospiti internazionali del mondo dell’architettura e del design.



Al centro di un convegno che si svolge mercoledì 27 settembre alle ore 11.00 presso il Palazzo dei Congressi sono i progetti del PNRR per la città di Bologna, volti alla riqualificazione di spazi urbani senza consumo di suolo, puntando ad ottenere la neutralità carbonica. L’incontro vede la presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, del presidente dell’Ordine APPC di Bologna Marco Filippucci e del vice presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, moderati da Sebastiano Barisoni di Radio 24.



Mercoledì 27 settembre alle ore 15.00, presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere, è prevista la conferenza dell’architetto cinese Xu Tiantian dal titolo “Terra Madre”, dedicata alla rivitalizzazione dell’ambito rurale delle campagne cinesi. Con Xu Tiantian l’architettura diventa uno strumento fondamentale per valorizzare la vita agraria locale dei villaggi, integrando le comunità nell’ambiente e nel proprio contesto economico.



Alle ore 17.00 dello stesso pomeriggio, si svolge presso la Hall 37 la cerimonia di consegna dei premi ADI: l’ADI Ceramics and Bathroom Design Award, il riconoscimento attribuito ai prodotti italiani appartenenti ai comparti della ceramica e dell’arredobagno e l’ADI Booth Design Award, il premio agli stand di Cersaie 2023 che meglio promuovono il prodotto e meglio comunicano l’identità e il valore dell’azienda.



Giovedì 28 settembre, alle ore 11.00 sempre presso il Palazzo dei Congressi, si svolge una conferenza che intende celebrare i 50 anni della Sydney Opera House di Jørn Utzon (1973-2023), una delle più importanti opere architettoniche moderne in cui la ceramica gioca un ruolo da assoluta protagonista. Un’esperienza straordinaria, di cui parla la critica e storica francese Françoise Fromonot: le sue caratteristiche vele bianche, realizzate in calcestruzzo prefabbricato rinforzato con acciaio, sono ricoperte da oltre 1 milione di piastrelle di ceramica smaltata.



Nel pomeriggio della stessa giornata di giovedì, alle ore 15.00 presso la Sala Italia del Palazzo dei Congressi, viene presentato il Padiglione Italia Expo 2025 Osaka, ‘La città ideale’. La conferenza vede la presenza di Mario Vattani, Commissario Generale Expo Osaka 2025, del progettista Mario Cucinella, fondatore di MCA - Mario Cucinella Architects che guida il raggruppamento vincitore del concorso di progettazione e costruzione del Padiglione Italia, di Giovanni Savorani ed Emilio Mussini, rispettivamente presidente e vice presidente di Confindustria Ceramica e di Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media. L’incontro è introdotto e presentato da Gilda Bojardi, direttore del Sistema Interni, partner di comunicazione Padiglione Italia Expo Osaka 2025. Mario Cucinella illustra la sua interpretazione in chiave contemporanea dello sviluppo urbano, riflettendo sull’identità italiana e sui valori alla base della nostra cultura: un’idea dello spazio profondamente radicata nella tradizione di piazza, teatro e giardino e nella cultura del fare, fondata su interazioni reali tra le persone.



Il ritorno - dopo la pandemia - della Lezione alla Rovescia dedicata agli studenti delle scuole superiori si tiene venerdì 29 settembre alle ore 11.00 presso l’Europauditorium di Palazzo dei Congressi con Stefano Mancuso, professore ordinario presso l’Università di Firenze e fondatore della neurobiologia vegetale. Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante - creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare -, collabora con Renzo Piano ed è impegnato sui temi della sostenibilità ambientale.





In occasione della 40ª edizione, lo spazio di Cersaie viene attraversato da un affascinante percorso espositivo che fa rivivere i 40 anni della propria evoluzione, focalizzandosi su design, tecnologia, prodotti e aziende che hanno fatto la storia. Route 40 permette al visitatore di percorrere i momenti caratterizzanti di questi quattro decenni sottolineando i grandi cambiamenti avvenuti in ambito culturale, sociale, progettuale e produttivo. Curato da Davide Vercelli e progettato da Dario Curatolo, Route 40 si snoda nei percorsi di Cersaie a partire dal Quadriportico - punto di presentazione e di raccordo concettuale del racconto – per proseguire in Galleria 21-22, 25-26 e nel Mall del Padiglione 37 con allestimenti che raccontano ciascun decennio.



All’interno del Centro Servizi, Cersaie - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri ed ICE Agenzia - ospita anche lo stand dell'Associazione Ucraina della ceramica, un’importante presenza per sviluppare opportunità commerciali e relazioni istituzionali. Il presidente dell’Associazione Sergii Voitenko guida una delegazione composta da una ventina di imprenditori fra produttori di piastrelle, ceramica sanitaria e materie prime, ed operatori della distribuzione settoriale nel Paese.



Tornano i “Café della Stampa” con il loro consueto format, ma in una nuova location - il Mall 29/30 - che vede la partecipazione di 18 importanti testate di architettura e d’interior design: AD Architectural Digest, Chiesa Oggi, DDN, Domus, Elle Decor Italia, Home!, IFDM, Ingenio, IoArch, Interni, l'Arca International, NiiProgetti, Platform, Quotidiano Nazionale, Suite, The Plan, VilleGiardini e Wellness Design.

L’ottava edizione della rassegna, realizzata assieme alle più importanti case editrici, mira ad approfondire attraverso il dialogo tra le testate e gli esperti, tematiche di attualità in termini di design, architettura, wellness e urbanistica nell’ambito della ceramica e dell’arredobagno. Quest’anno il filo conduttore delle iniziative è lo “spazio architettonico” in Italia e nel mondo. Gli incontri, tutti in presenza, sono fruibili anche in diretta streaming sul sito di Cersaie e sulle piattaforme delle varie case editrici.



Si conferma anche quest’anno a Cersaie la “Città della Posa”, il luogo d’incontro di tutti gli operatori italiani e internazionali che operano nel mondo della posa delle piastrellature ceramiche. Per la sua 11ª edizione, in uno spazio di oltre 400 mq ubicato all’interno del Padiglione 32, riserva ai propri visitatori, per ognuno dei cinque giorni di Cersaie, dimostrazioni di posa in opera delle superfici ceramiche attraverso i propri maestri piastrellisti, seminari tecnici sulla posa dei grandi formati rivolti ad architetti e progettisti e i Matinée, iniziative aziendali dedicate alla posa e organizzate dai soci sostenitori Platinum di Assoposa.

Uno spazio importante all’interno della ‘Città della Posa’ è occupato da Assoposa che quest’anno celebra il suo decennale e organizza uno spazio specifico dedicato all'Academy - cuore formativo dell’Associazione - con l’esposizione di ambienti e manufatti di arredamento realizzati con i prodotti ceramici di tutti i formati. Inoltre, la web radio Casa Italia, network specializzato nel mondo della casa e dell'abitare, trasmette per i cinque giorni di Cersaie direttamente dalla “Città della Posa”. Presente anche una postazione di Formedil, ente paritetico nazionale per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro.

Infine, nell’area situata tra i Padiglioni 31 e 32 si svolge, nei primi tre giorni di fiera, l’iniziativa “Young Tilers at Cersaie” nella quale 6 giovani ragazzi europei (3 da Italia, 2 da Svizzera e 1 da Germania) mettono in mostra le proprie abilità nella posa delle piastrelle di ceramica di diversi colori, formati e spessori, realizzando 6 piazzole con l’utilizzo delle più moderne attrezzature e metodologie di posa. L’iniziativa è realizzata da Confindustria Ceramica in collaborazione con Assoposa, l’Associazione Svizzera delle Piastrelle e Fachverband Fliesen und Naturstein e con la partecipazione di Mapei, Raimondi, Fila, Progress Profiles e Gigacer.



“Cersaie Disegna La Tua Casa”, giunta alla sua 11ª edizione, si tiene quest’anno nella nuova location Mall 29/30 nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 settembre secondo il classico format che prevede la consulenza ai privati da parte dei progettisti di 13 primarie testate italiane di interior design: 100 Idee per Ristrutturare, Archiproducts, Casa Naturale, CerMagazine, Cose di Casa, Home, I Love Parquet, Il Bagno Oggi e Domani, Quotidiano Nazionale, Ville & Casali, Wellness Design, Youbuild e Youtrade.