7 segreti per un day trading di successo

Per definizione, day trading significa acquistare e vendere strumenti finanziari nello stesso giorno o anche più volte nell'arco di un'intera giornata. Usare i piccoli movimenti di prezzo può portare ad ottenere buoni dividendi. Ogni giorno i mercati finanziari offrono una moltitudine di opportunità per generare profitti. Tuttavia, solo una piccola minoranza riesce a guadagnare costantemente. Qual è il segreto di questo piccolo gruppo fortunato? Forse stanno utilizzando risorse ed informazioni migliori, ma spesso i segreti rimangono tali. Fortunatamente, esistono alcuni consigli chiave del day trading che potrebbero rivelare alcuni di questi inestimabili trucchi. Vediamo in questo articolo quali sono.1. La conoscenza è potere Cos'è il trading online deve essere una conoscenza di base. Senza queste informazioni, sarà impossibile operare nei mercati finanziari con successo. Oltre a questo, bisogna conoscere costantemente cosa sta succedendo intorno a noi.2. Analisi avanzataAlcuni dicono che un day trading di successo avviene solo grazie ad un'analisi tecnica ottimale. Ecco perché è fondamentale assicurarsi di avere a disposizione grafici e strumenti potenti. Vale quindi la pena investire in un minimo di ricerca per scegliere i tool migliori.3. La pratica rende perfettiTrarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi intraday richiede più che semplice conoscenza; richiede anche pratica. Troppe persone perdono tutto ciò che investono a causa di errori futili che sarebbero stati velocemente corretti in un conto demo. Quindi, questi conti con soldi virtuali sono il luogo perfetto per familiarizzare con le condizioni del mercato e affinare una strategia. In questo modo sarà possibile identificare i difetti e migliorare laecnica fino a generare profitti coerenti.4. Seguire una strategiaDifficilmente si troverà un trader esperto che può dire di aver vinto tutte le sue operazioni. L'obiettivo generale è quindi ottenere un rapporto che favorisca la parte vincente rispetto a quella perdente, in modo da assorbire le perdite. E' necessario impostare una percentuale prestabilita e chiara come limite del rischio che ci si vuole assumere. E' importante poi rispettare questi limiti e sentirsi a proprio agio nell'ambiente frenetico del trading. La disciplina è della massima importanza.5. Tasse e costi di trading possono intaccare i profittiFare profitti può essere positivo, ma non ci si deve aspettare che ogni centesimo finisca nelle proprie tasche. E' imporante ricordare che esistono tasse e commissioni da pagare per ogni operazione. Una soluzione è consultare un broker, contabile o un professionista fiscale per trovare metodi per abbassare legittimamente le tasse in modo da poter massimizzare i profitti.6. Mantenere un equilibrio fra trading e vita privataCome detto prima, il trading è un ambiente frenetico e può comportare molto stress sia per un veterano che per un neofita. E' importante quindi cercare di mantenere questo livello di stress il più basso possibile. I trader più felici non sono necessariamente quelli che guadagnano di più, ma quelli che riescono a gestire l'equilibrio fra trading e vita privata. Questi hanno le giuste priorità e sono in grado di gestire correttamente vita familiare, amici, hobby, attività ricreative e trading.7. SemplicitàIl mondo degli investimenti è pieno di strumenti e teorie complessi che hanno lo scopo di battere il sistema offrendo una formula magica. Sfortunatamente non esiste una formula del genere e quelle che hanno successo per un certo periodo finiscono sempre per implodere in modo catastrofico alla fine. Un day trading di successo consiste nell'identificare un'area del mercato in cui è possibile ottenere costantemente buoni risultati giorno dopo giorno. Se una strategia di trading è troppo complessa e inutilmente sofisticata, sarà impossibile applicarla alle incertezze che governano i mercati in tempo reale e su base giornaliera.Grazie ai 7 segreti per un day trading di successo visti in questo articolo sarà possibile genere profitti coerenti, anche se non è un compito semplice. Mentre alcuni strumenti e strategie funzionano bene per alcuni, altri potrebbero riscontrare risultati insoddisfacenti. Il trucco è quindi seguire i suggerimenti di questo articolo ed adattarli al proprio stile di day trading individuale.