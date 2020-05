'Al Novi Sad il 18 ultimo mercato ridotto, tutto normale dal 25'

'Ormai ci siamo. Finalmente si sono create le condizioni per ripartire e tornare a mettere a disposizione dei clienti l’intera e ricchissima offerta del tradizionale mercato del lunedì. In teoria già lunedì 18 avremmo potuto farlo, ma al nostro interno ha prevalso, giustamente, la prudenza: vogliamo evitare una falsa partenza. L’evoluzione delle decisioni in questi ultimi giorni è stata repentina. In queste ore si stanno definendo le regole operative grazie anche all’intenso lavoro dell’amministrazione comunale ed è davvero difficile pensare che tra sabato e domenica ci si possa organizzare per allestire il posizionamento di 386 banchi lungo l’anello del parco Novi Sad. Meglio attendere ancora una settimana ed avere la possibilità di creare le condizioni ottimali di sicurezza per i clienti e i colleghi ambulanti. Peraltro, ci sarebbe anche il rischio di incorrere in gravi sanzioni che possono arrivare alla sospensione per un mese del mercato.”



Sono le parole di Guido Sirri, presidente del Consorzio il Mercato, che finalmente comincia a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo essersi battuto per mettere anche i mercati in condizione di ripartire con la loro attività.

Per l’ultima volta quindi, lunedì prossimo, 18 maggio, al tradizionale mercato del lunedì al Parco Novi Sad, saranno presenti esclusivamente i banchi agroalimentari.