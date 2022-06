Andrea Iori diventa portavoce Forum Terzo Settore modenese

È Andrea Iori il nuovo portavoce del Forum Terzo Settore della provincia di Modena; attuale presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Pavullo e consigliere della Fondazione con il Sud di Roma, già consigliere di amministrazione della Fondazione di Modena e già consigliere sia nazionale che regionale dell’Anpas, Iori prende il testimone di Paolo Belluzzi che ringrazia per il lavoro svolto fino a qui.«Ad oggi il Forum associa 79 realtà a livello provinciale e tra gli obiettivi del mio mandato, in continuità con quello predente, c’è quello di ampliare la platea degli associati, aprire una riflessione condivisa su come rispondere e saper interpretare l’evoluzione dei bisogni sociali del territorio, valorizzando la partecipazione delle persone e dei contesti locali, ridefinire il welfare in stretto contatto con gli enti locali – afferma Iori – Vogliamo rafforzare la rappresentanza sociale e politica del Terzo Settore nei confronti delle istituzioni, c’è bisogno di un Forum del Terzo Settore forte e rappresentativo di tutte le sue anime, volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale, che promuova progetti innovativi nell’ambito della programmazione territoriale, capace di coinvolgere e animare il confronto con la Pubblica Amministrazione.Il Consiglio Direttivo è composto da:Andrea Giusti, Coop. Alecrim WORKAndrea Iori, Avap MontecretoAnna Lisa Lamazzi, ARCI PROV.LEArturo Nora, CSSCatia Toffanello, LegacoopCristiano Terenziani, AVIS Prov.leElena Oliva, CONFCOOPERATIVEEmanuela Carta, CSIFilippo Tonelli, Associazione Piccolo PrincipeGianpaolo Ronsisvalle, Porta ApertaMarzio Govoni, FEDERCONSUMATORIMichele Andreana, AUSERPaolo Belluzzi, Pol. Mo estSarah Olivero, Coop AlianteSilviana Siggillino, ACLI PROV.LECollegio dei revisori dei conti:Marrone Giovanni, OplàVanni Valentini, AUSERCarlo Varotti, circolo Arci San CesarioCollegio dei garanti:Edoardo Masoni, Kabara LagdafGerardo Bisaccia, Arci Servizio CivileFilippo Rossi, Modena Cinque Cerchi