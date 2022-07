'500 milioni alle imprese il 'prima possibile'? E' troppo tardi'

'E’ necessario che il Mims adotti immediatamente tutti gli atti utili a consentire alle imprese di poter utilizzare nel più breve tempo possibile il contributo pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per spese di gasolio, così come previsto dall'articolo 3 decreto Aiuti'. 'Queste parole di Unatras, il coordinamento unitario al quale aderiscono Fai, Confartigianato e Cna, fotografano in modo plastico la distanza siderale che divide queste organizzazioni di rappresentanza (che ormai non rappresentano nulla purtroppo) e le imprese di autotrasporto che dovrebbero rappresentare’. A parlare è la‘Davanti a una emergenza esplosa quattro mesi fa, davanti a un settore in agonia, siamo ancora al ‘prima possibile’, siamo ancora a questo, senza date certe e per beffa con anche la felicitazione per il via libera giunto dalla Ue ai 500 milioni.