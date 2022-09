Bce, la Lagarde alza i tassi di 75 punti base

'La decisione sui tassi di interesse è stata presa all'unanimità. Abbiamo deciso un rialzo dei tassi di 75 punti base perché l'inflazione è troppo alta e ci aspettiamo che resti oltre il nostro target del 2% per un lungo periodo'. Così la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo a Francoforte.I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente all'1,25%, all'1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022. La presidente della Bce ha anticipato che, in base alle valutazioni attuali, 'nei prossimi incontri il consiglio direttivo si aspetta di alzare ancora i tassi per smorzare la domanda e proteggere dal rischio di una persistente revisione al rialzo delle aspettative dell'inflazione'.Lagarde ha osservato, infine, che nell'Eurozona 'il mercato del lavoro resta robusto, con una occupazione che nel secondo trimestre è cresciuta di 600 mila unità, anche se nei prossimi mesi è atteso un aumento della disoccupazione'.