Bonifiche e trattamento rifiuti industriali: Hera acquisisce il 60% di ACR Mirandola

Tramite la controllata Herambiente Servizi Industriali (Hasi), ha firmato oggi 'un accordo vincolante per una partnership di lungo termine che prevede l'acquisizione del 60% della società Acr'. Si tratta, ricorda la multiutility, di 'una delle maggiori realtà italiane nel settore delle bonifiche, nel trattamento di rifiuti industriali, nel decommissioning di impianti industriali e nei lavori civili legati all'oil and gas, con sede principale a Mirandola, nel modenese', e nella nuova società 'confluiranno alcune attività di bonifica e global service in capo ad Hasi'. L'operazione, afferma Hera, 'dà vita al primo operatore nazionale nelle attività di bonifica e global service'.Il Gruppo rafforza così 'il proprio primato nel settore ambiente, grazie a un centinaio di impianti di proprietà, e può ora contare sulla capacità operativa, il time to market nei servizi e il parco macchine e attrezzature di Acr, già attiva in oltre 100 siti di bonifica con oltre 450 dipendenti'.Nella foto l'area dello stabilimento ACR di Mirandola