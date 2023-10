BT Expo - Shomed, non c'è due senza tre, ma gli espositori dimezzano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













ha parlato di evento di successo tale anche per la sua rete vera e proprio punto di riferimento del settore. Forse perché l'unico. Fatto sta che i numeri dello sviluppo dell'evento nel corso degli anni parlano chiaro e, nell'edizione 2023, non in termini di una crescita. quanto meno negli espositori. Quest'anno 24 le realtà presenti, nel 2022 erano 56 oltre a 4 start-upp. 'L'evento, in effetti, poteva essere più grande se Paolo Poggioli, titolare del marchio Shomed, fosse ancora tra noi. Dopo la sua scomparsa, la famiglia, che ringrazio, ha voluto continuato a concedere, per la fiera, l'utilizzo del marchio' - spiega ilEd è lui stesso che su nostra domanda nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, svoltasi a Mirandola alla presenza dei rappresentanti di Confindustria Emilia Centro, Lapam, Cna, Università, Democenter alla presenza del Vicesindaco del Comune di Mirandola Letizia Budri, esprime i tre concetti chiave dell'edizione 2023: Digitalizzazione, innovazione, sostenibilità.Concetti articolati nell'intervento spiegati nel merito da Giuliana Gavioli, Senior Vice President Researh & Development di B.Braun Avitum AG, e Consigliere di Democenter con delega al Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola. Di fatto l'unica capace di essere e di muoversi sia dalla parte delle aziende sia, in questo caso, da parte degli organizzatori. E da lei arriva un dato che forse non tutti si aspettano in un campo in cui siamo abituati a palpare con mano macchinari. 'Il 50% di investimenti e di business si fa sulla digitalizzazione.

Il software è importantissimo negli aggiornaenti delle macchine biomedicali, le grandi case stanno creando hab per gestire e sviluppare la digitalizzazione.



Nutrito, a questo proposito, il programma di convegni, dimostrazioni e workshop che animeranno la due giorni organizzata da ModenaFiere, in stretta collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, Confindustria Dispositivi Medici, CNA Modena, LAPAM-Confartigianato, Fondazione Democenter-SIPE, Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola, CONFIMI INDUSTRIA Sanità, ART-ER, e con il patrocinio di Comune di Modena, Camera di Commercio di Modena e Regione Emilia-Romagna.



‘L’impatto della digitalizzazione sui sistemi produttivi e della ricerca e sviluppo del biomedicale e dei dispositivi medici’: questo il titolo del convegno cui sarà affidata l’inaugurazione della manifestazione, martedì 3 ottobre alle ore 10.00. Un incontro, moderato dalla giornalista del Sole24Ore Ilaria Vesentini, in cui si analizzeranno l’attuale situazione del settore e le sue prospettive insieme a Fabio Faltoni di Confindustria Dispositivi Medici e al Direttore del Dipartimento Ricerca di Bioingegneria dell’ISS Mauro Grigioni, il quadro normativo e le problematiche relative alla privacy dei dati in fase di acquisizione, con l’Avvocato Silvia Stefanelli e la Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia Postale per l’Emilia Romagna Alessandra Belardini, con uno sguardo al quadro regolatorio europeo, a cura di Fulvia Raffaelli, Head DG Sante C1 della Commissione Europea e le conclusioni dell’Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e di un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy'



Altro importante momento di confronto sarà quello promosso da Confindustria Dispositivi Medici per la mattina di mercoledì 4 ottobre, sul tema dell’esigenza di una legislazione più sicura, trasparente e sostenibile dei regolamenti europei sui dispositivi medici. Moderati dalla Responsabile area Quality & Regulatory Affairs di CDM Giulia Magri, nelle varie sessioni si confronteranno Alessandra Basilisco e Gloria Ippoliti, della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, moderati dalla Responsabile area Quality & Regulatory Affairs di CFM Giulia Magri; Roberta Marcoaldi, Direttore dell’Organismo Notificato 0373 dell’Istituto Superiore di Sanità, il Responsabile del dipartimento dispositivi medici, di TÜV Rheinland Massimiliano Testi ed Elisa Figallo, Scheme Manager & Technical Specialist di BSI, moderati da Alessia Frabetti, Direttore della Divisione dei Dispositivi Medici di KIWA Cermet Italia.



Nel pomeriggio del 4 ottobre, a BTExpo – Shomed arriveranno anche i 40 studenti selezionati tra 250 matricole di Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona, corso delle Università di Trento, Verona e Modena e Reggio Emilia, che visiteranno gli stand per analizzare il valore aggiunto dei prodotti e servizi esposti, rispetto al loro impatto sul sistema sanitario e la salute pubblica: nel pomeriggio i vari gruppi di lavoro presenteranno gli elaborati, il migliore dei quali sarà premiato.



Il settore biomedicale oggi

Il settore genera un valore di 17,3 miliardi di euro tra export e mercato interno, con 4.449 aziende che occupano 118.837 dipendenti, prevalentemente tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e che nel 2021 ha investito in R&S la cifra significativa di 1,4 miliardi di euro – che incontreranno gli operatori professionali del settore. Attese anche presenze dall’estero, in particolare dalla Germania, con una delegazione proveniente dalla regione della Turingia, che oltre a visitare la fiera terranno un vero e proprio evento di networking promosso da ITKAM - Camera di CommercioItaliana per la Germania nel pomeriggio del 3 ottobre, nel corso del quale saranno presentate le potenzialità del territorio e, in particolare, il Centro di ricerca InfectoGnostics.



L’elenco dei 24 espositori

Ad Hoc Sistemi Srl, Adiuto, Aglatech14 Spa, Albis Distribution, Gmbh & Co. Kg, All Biopsy Srl, Associazione Clust-Er Industrie Della Salute E Del Benessere, B.Braun Avitum Italy Spa, Borghi Spa, Bugnion Spa, Clariscience Srl, Co.Ma.Ri Srl, Emotec Srl, Fondazione Democenter-Sipe, Fondazione Istituto Superiore Nuove Tecnologie Della Vita, Gruppo Sasi Srl, Isemed Srl, Lovemark Spa, One Team Aps, Prineos Srl, Saati Spa, Sinergas Impianti Srl, Teamplast Srl, Teksae e Ts Quality E Engineering Srl.



Il programma completo degli incontri e delle presentazioni aziendali è disponibile sul sito, all’indirizzo https://www.bt-expo.it.

La partecipazione alla fiera è gratuita, la registrazione obbligatoria, in loco o al seguente link: https://www.bt-expo.it/visitare/#accredito-online.