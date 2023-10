Camera di Commercio Modena: ecco la nuova giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I consiglieri chiamati a far parte della Giunta, che manterranno la carica per il quinquennio 2023-2028, sono quasi nella totalità nuovi, portando rinnovamento all’interno dell’organo esecutivo. Mauro Bastoni (commercio), Giuliana Garuti (industria), Cristian Golinelli (cooperazione), Tommaso Antonio Leone (commercio), Gilberto Luppi (artigianato), Paolo Rossi (credito e assicurazioni); Marco Zanni (agricoltura).Come primo atto, la Giunta si è subito riunita per l’elezione, al proprio interno, del Vice Presidente, individuato nella persona di Gilberto Luppi, con funzioni vicarie.'La procedura di rinnovo dei membri degli organi della Camera di Commercio è stata portata a termine con successo - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Molinari -. Desidero congratularmi con i nuovi membri della Giunta, nonché con Gilberto Luppi, rieletto per la carica di Vice Presidente. La nuova “squadra”, da me presieduta, è determinata a dedicare il massimo impegno per perseguire gli obiettivi dell'ente, in stretta collaborazione con le istituzioni di Modena e, in particolare, con le associazioni imprenditoriali. Il nostro obiettivo primario è unire le forze per promuovere lo sviluppo dell'intero sistema economico di Modena'.