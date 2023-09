Caro benzina: petrolio aumenta solo di 1%, ma carburanti volano a +10%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Attacca infatti Paldino: 'È già da anni che nel periodo estivo subiamo passivamente come cittadini consumatori un aumento indiscriminato. Numeri importanti: +12% per il gasolio, +8% per la benzina, che incidono pesantemente sulle tasche degli italiani e si sommano a tutti gli altri rincari'.In particolare, il dato che salta all'occhio secondo l'associazione è quel '+1% sull'aumento del costo del petrolio dall'inizio dell'anno che ha comportato un +10% medio fra gasolio e benzina del carburante'. Questo fa pensare 'che c'è una speculazione in atto a danno dei consumatori nelle varie parti della filiera, fino ad arrivare al consumatore finale, che diventa inaccettabile in questo periodo di crisi per i cittadini'.Per questo secondo l'associazione è necessario 'intervenire e sanzionare se effettivamente questa speculazione non è regolare e non rispetta le norme di legge' e si appella a Governo e Regioni affinchè vigilino sull'andamento dei prezzi dei carburanti. Nondimeno, poi, ci sono anche gil altri settori dove i prezzi sono schizzati. Per quanto riguarda il ritorno a scuola, i nuclei familiari infatti si trovano '+9% per zaini e +12% per libri, che sommati fanno 700 euro in più all'anno', senza contare anche 'l'aumento degli alimentari che, come abbiamo più volte detto, continua in modo galoppante', sottolinea Paldino.





Tra questi, ce ne sono di 'clamorosi, come lo zucchero al +40%', e il rischio è che a lungo andare il potere di spesa limitato possa 'creare dei seri problemi di stabilità proprio delle famiglie, considerando che si sta paventando nuovamente un aumento del gas e della corrente elettrica, che andrà a influire ulteriormente sui bilanci familiari, ormai veramente a dura prova'.

In questo scenario, 'bisogna assolutamente intervenire, dando più soldi ai cittadini per poter far fronte alle spese', e poi per il medio-lungo periodo bisogna 'frenare questa inflazione che sta diventando veramente insopportabile'. Intervenire e presto, insomma, perché 'effettivamente siamo davanti a un dramma', conclude Paldino.