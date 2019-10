Cassa integrazione, Modena maglia nera in regione, domani protesta CNH

cig

È la provincia di Modena il territorio dell'Emilia-Romagna in cui le aziende quest'anno hanno fatto piu' ricorso alla cassa integrazione. Secondo i dati forniti dall'Inps, nel periodo tra gennaio ed agosto 2019 le ore diautorizzate sono pari a 2.994.460, il doppio rispetto a quanto fatto registrare per lo stesso periodo del 2018 (1.430.556).Il territorio modenese, cosi', supera nel ricorso alla cassa integrazione anche il territorio di Bologna (che si 'ferma' a poco piu' di 2,4 milioni di ore). In tutto questo e' la Cgil a dirsi allarmata a Modena: 'Sono numeri ancora fortunatamente lontani alle ore di utilizzo del periodo crisi, ma definiscono un trend di sicuro peggioramento dello stato di salute del tessuto industriale modenese', commenta la segreteria del sindacato. Sostenendo quindi 'la necessita' di una programmazione industriale che valorizzi le competenze e il ruolo dei lavoratori e che coinvolga i territori', scuote la testa e continua la Camera del lavoro: 'Assistiamo invece a vicende che sembrano andare in una direzione totalmente opposta, come la recente comunicazione da parte di Cnh Industrial di voler perseguire un piano industriale votato a tagli di personale e apertura di nuove procedure di cassa integrazione, misure che al momento non riguardano gli stabilimenti di Modena, ma che rischiano di avere ricadute su di loro e sull'indotto'.Cosi', viene confermato e rilanciato lo sciopero Cnh di martedi', di due ore, con corteo e conferenza finale.