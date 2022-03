Cermica: Rak acquisisce il gruppo Kludi per 39 milioni

RAK Ceramics PJSC (RAKCEC: Abu Dhabi), uno dei più grandi gruppi ceramici al mondo (unica sede in Italia a Fiorano Modenese), ha annunciato l'acquisizione del 100% del Gruppo KLUDI per una valutazione complessiva di 39 milioni di EURO.Con sede in Germania il Gruppo Kludi è leader nella produzione di rubinetti e sistemi doccia di alta qualità. L'azienda, che ha quasi 100 anni di storia, ha basi produttive in Germania, Austria, Ungheria e Emirati Arabi Uniti, e vanta tecnologie ingegneristiche innovative e all'avanguardia. I ricavi totali del Gruppo KLUDI ammontano a oltre 120 milioni di euro, con vendite in Europa, Asia e Medio Oriente.Nel 2007, la RAK Ceramics ha stretto una joint venture con KLUDI Group, creando il marchio “KLUDI RAK” per la produzione e vendita di rubinetteria in Medio Oriente.L'acquisizione strategica del Gruppo KLUDI offre a RAK Ceramics l'opportunità di rafforzare le sue attività principali in crescita nei mercati di lingua tedescha e dell'Europa occidentale. Si prevede inoltre che il marchio completerà la suite di prodotti RAK Ceramics e amplierà la sua offerta che includerà una nuova gamma di rubinetti e miscelatori, rafforzando in tal modo l'esposizione del marchio KLUDI nei mercati principali di RAK Ceramics. La transazione realizzerà sinergie produttive ed operative, sfruttando gli stabilimenti di entrambe le società in Europa, Emirati Arabi Uniti e Asia.: 'L’acquisizione del Gruppo KLUDI è in linea con la nostra strategia di crescita e all’intenzione di rafforzare la nostra presenza in mercati di riferimento e focalizzarci su prodotti chiave. Questo accordo offre a RAK Ceramics l'opportunità di avanzare la nostra espansione nei mercati europei e migliora il nostro posizionamento per i progetti nel settore sanitari e rubinetteria. L'acquisizione, basata su una partnership di lunga data e su una visione condivisa, apre nuove opportunità per il Gruppo KLUDI siccome miriamo a sviluppare ulteriormente l'azienda, investire nella sua strategia e portare avanti la modernizzazione e la digitalizzazione del marchio. Ciò fornirà anche un'opportunità al Gruppo KLUDI di sfruttare la rete RAK Ceramics per aumentare ulteriormente il valore dei prodotti di rubinetteria'.'Sono fiducioso che questo accordo sarà estremamente vantaggioso per tutte le parti coinvolte, inclusi clienti e azionisti. Il Gruppo KLUDI è oggi un marchio di rubinetti e miscelatori più solido e di livello mondiale, ed è quindi ben posizionato per capitalizzare la vasta rete di RAK Ceramics ed espandere la nostra offerta di prodotti a mercati che non sarebbero stati altrimenti accessibili'.L’acquisizione è subordinata all'approvazione normativa da parte delle autorità vigenti, ed entrambe le parti stanno lavorando a stretto contatto per finalizzare la transazione che dovrebbe essere implementata entro il 31 maggio 2022.RAK Ceramics è uno dei maggiori brand al mondo nel settore della ceramica. Ogni anno produce oltre 118 milioni di metri quadri di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato e 5 milioni di sanitari, nei 21 attuali stabilimenti distribuiti tra Emirati Arabi Uniti, India ed Bangladesh.Fondata nel 1989 con sede negli Emirati Arabi Uniti, RAK Ceramics fornisce i propri clienti in 150 paesi nel mondo, attraverso sedi operative in Europa, Medio Oriente, Africa del Nord, Asia, Americhe e Australia, con un totale di circa 12.000 addetti di oltre 40 diverse nazionalità.La società è quotata presso la Abu Dhabi Securities Exchange negli Emirati Arabi Uniti e presso la Borsa di Dhaka in Bangladesh ed il Gruppo produce un fatturato annuale di circa 1 miliardo di dollari.Fondato nel 1926, il Gruppo KLUDI conta attualmente circa 860 dipendenti. Negli ultimi tre anni e mezzo l'azienda ha intrapreso un programma di trasformazione, modernizzando l'azienda in termini di marketing e vendite e produzione, filiera e digitalizzazione. Il Gruppo KLUDI gode di una reputazione nazionale e internazionale ben oltre il proprio settore come produttore di accessori per bagni e cucine di alta qualità e come innovatore chiave nel settore. L'azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ed è stato recentemente nominata uno dei '100 migliori innovatori' in Germania nel 2022.