Come performerà l’euro nella seconda metà del 2021?

L’euro è una moneta relativamente giovane ma che ha già guadagnato ampie porzioni delle riserve valutarie globali. È stato introdotto il primo gennaio 1999 diventando la valuta di oltre 300 milioni di cittadini europei. La moneta intesa come contante è entrata in circolazione nel 2002, ma a livello di mercati finanziari l’euro è subito entrato nel gotha delle valute mondiali. Oltre il 20% delle riserve valutarie globali sono espresse in euro. Quasi il 25% delle emissioni di debito in circolazione sono emesse nella moneta unica europea. Poco meno del 40% dei pagamenti globali sono espressi in euro.Se il ruolo dell’euro nel mercato finanziario globale è sempre più rilevante, anche la sua capacità di influenzare o essere influenzato da eventi politici e economici è in costante ascesa. Un esempio lampante è ciò che è successo nei primi tre mesi del 2020, quando la pandemia è diventata globale. L'euro ha rappresentato un porto sicuro per investitori che uscivano impauriti da investimenti particolarmente rischiosi come quelli legati al mondo delle valute emergenti. E quando una valuta rappresenta uno degli strumenti preferiti dagli investitori istituzionali nelle fasi di panic selling, la sua importanza oltre che maturità, diventa evidente.Negli ultimi 12 mesi, il ritorno graduale alla normalità sui mercati ha comunque favorito l’euro, soprattutto nei confronti di valute tradizionalmente difensive come il dollaro americano e lo yen giapponese. Nonostante un appeal molto basso in termini di rendimenti offerti dalle obbligazioni europee a causa della politica monetaria dei tassi negativi imposta dalla BCE, l’euro rimane una tra le divise più solide del mondo industrializzato. L’euro è sicurezza e per questo viene premiato anche in condizioni non particolarmente attraenti dal punto di vista finanziario come quello attuale.Ma cosa è lecito attendersi dall’euro da oggi fino alla fine del 2021? La ripresa economica dovrebbe prendere ulteriore vigore man mano che il periodo estivo e la diffusione della vaccinazione alla maggioranza della popolazione allontaneranno, si spera per sempre, il rischio di una nuova ondata di Covid-19. Nella seconda parte dell’anno il piano Next Generation EU dovrebbe dare ulteriore impulso a consumi e investimenti all’interno dell’Eurozona grazie ai generosi piani di finanziamento decisi dai Governi. La politica monetaria dovrebbe continuare a supportare la ripresa ma è probabile che la BCE cominci a far trapelare ai mercati l’idea di una exit strategy dal piano di riacquisto titoli (in gergo QE) che tanta liquidità ha fornito al sistema economico. “Tutte notizie che dovrebbero essere positive per le valutazioni dell’euro” spiega Giuseppe Marino, redattore della guida di trading eurusd.it . “Le valutazioni azionarie storicamente non elevate”, aggiunge sempre Giuseppe, “anche in termini relativi rispetto a quelle americane, dovrebbero continuare a favorire flussi in ingresso sull’equity del Vecchio Continente”. Quindi nuovo denaro sull’euro.In conclusione possiamo dire che l’euro ha guadagnato la maggiore età in splendida salute uscendo molto bene da una crisi, quella del debito greco, che aveva messo in discussione la sua esistenza. Il “whatever it takes” di Mario Draghi, ora a capo del Governo italiano, ha rinforzato fondamenta che promettano di acquistare ancora più valore nei prossimi mesi.