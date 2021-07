Comprare casa col bitcoin: è possibile?

Comprare casa pagandola in bitcoin. Chiunque avesse pronunciato questa frase una decina di anni fa sarebbe state sicuramente deriso, perché quando le criptovalute erano ancora appena nate in pochi potevano davvero immaginare quale sarebbe stato il loro potenziale futuro. Eppure di tempo non ne è passato poi così tanto ed oggi siamo qui a parlare di acquisti immobiliari con i bitcoin, consapevoli che si tratta di una realtà e che tutti oggi hanno la possibilità di pagare la nuova casa con le criptovalute.Ad alcuni sembra ancora uno scenario da fantascienza eppure non c'è nulla di strano e a confermare il fatto che sia possibile e lecito acquistare casa con i bitcoin sono stati organi ufficiali in Italia, come l'Agenzia delle Entrate. Siamo però sicuri che si tratti di una buona idea? Vale davvero la pena comprare un immobile con le criptovalute? Quali sono le cose da sapere? Scopriamolo insieme.La prima domanda che viene da porsi è se effettivamente sia conveniente acquistare casa con i bitcoin e per rispondere a tale quesito è necessario fare un distinguo tra l'acquirente ed il venditore.Se infatti chi acquista un immobile pagandolo in bitcoin può di certo trarne un grande vantaggio, perché sostanzialmente evita di mettere mano ai propri risparmi per così dire tradizionali, ma non solo. Con questa forma di pagamento si possono anche ottenere dei benefici a livello economico in quanto non sono previste commissioni ed imposte varie. Chi però vende un appartamento ed accetta un pagamento in criptovalute deve essere consapevole di correre un grande rischio. Il bitcoin è infatti una moneta virtuale caratterizzata da una grandissima volatilità. Oggi vale tot ma domani il suo prezzo potrebbe scendere in modo drastico ed inaspettato.È tuttavia vero anche il contrario: accettare un pagamento in bitcoin potrebbe rivelarsi alquanto vantaggioso qualora il valore di questa criptovaluta dovesse salite improvvisamente.Per chi intendesse acquistare una casa e pagarla in bitcoin valgono sostanzialmente gli stessi consigli da tenere a mente nel momento in cui si investe nel mattone. Conviene dunque verificare che l'immobile abbia tutte le carte in regola, andarlo a visitare in più occasioni in modo da controllarne l'esposizione, la luminosità, lo stato di usura dei vari impianti, le caratteristiche della zona in cui è ubicato e via dicendo. È inoltre importante, prima di procedere con le trattative economiche, effettuare una valutazione immobiliare in modo da avere una stima ben precisa del valore della casa. Una volta concordato il prezzo, che conviene calcolare in euro per una maggiore comodità e per poterlo confrontare con i valori di mercato, non rimane che tradurlo in bitcoin.A questo punto conviene affidarsi ad un notaio e professionisti del settore immobiliare, in modo da essere certi di effettuare tutte le operazioni relative alla compravendita nel modo corretto e non rischiare ripercussioni di alcun tipo. Si procede dunque con il pagamento in bitcoin, che come probabilmente saprete si può effettuare anche con una semplice applicazione e non prevede alcun tipo di commissione.