Confagricoltura: 'Peste suina, ora un piano di eradicazione cinghiale'

'La diffusione della peste suina africana, ma ora chiediamo alla Regione Emilia Romagna di predisporre un piano di eradicazione del cinghiale che è il principale vettore dell’infezione». Parla come un fiume in piena ildopo la riunione della sezione faunistico-venatoria con i rappresentanti provinciali dell’organizzazione agricola. La politica attuata finora nel Paese si è dimostrata inadeguata. Pertanto, salvaguardare la filiera suinicola dal pericolo Psa diventa un obiettivo prioritario.Confagricoltura Emilia Romagna sollecita un cambio di passo per contrastare la moltiplicazione inarrestabile dei cinghiali. L’allarme lanciato più volte dall’organizzazione degli imprenditori agricoli non ha mai ottenuto l’attenzione dovuta da parte delle istituzioni e ora occorre una strategia efficace.«Siamo d’accordo sulla sospensione dell’attività venatoria nelle province di Parma e Piacenza, vicine all’area infetta, tuttavia – prosegue il presidente regionale degli agricoltori – non dobbiamo assolutamente bloccare i piani di controllo della specie cinghiale, anche quelli eseguiti in modalità collettiva, atti alla riduzione di questi ungulati».In questa direzione anche l'intervento del Deputato Lega Guglielmo Golinelli, componente della commissione agricoltura alla Camera: 'Da tempo denunciamo il rischio di ingresso della peste suina africana in Italia, a causa dell’eccessiva presenza di cinghiali. È necessario un intervento del Governo per modificare la legge 157, in modo da permettere un consistente controllo numerico dei selvatici, altresì monitorando e tracciando la popolazione.Il comparto agroalimentare è in serio pericolo: bisogna dare stabilità al mercato, promuovere la carne Italiana e sostenere le aziende sia dal lato economico che attraverso l’implementazione della biosicurezza. La peste suina africana è un flagello da fermare con tutti i mezzi e gli strumenti disponibili”.