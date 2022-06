Confapi Unionmeccanica, Riccardo Zaccarelli nuovo presidente regionale

Riccardo Zaccarelli, Ceo di Ermatech Srl, è stato eletto presidente Confapi settore Unionmeccanica Emilia, la categoria di Confapi Emilia che rappresenta le imprese che operano nel settore metalmeccanico delle Province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma.Zaccarelli, già vicepresidente di Unionmeccanica Emilia, è stato individuato dal cda come presidente all'unanimità. Ora l'imprenditore mirandolese siederà di diritto nella giunta nazionale di Confapi Unionmeccanica guidata da Lorenzo Giotti.'Mai come in questo momento serve energia nuova - ha detto ieri Riccardo Zaccarelli in occasione della sua elezione -. L'obiettivo oggi è cercare di indirizzare e sostenere il mondo della metalmeccanica, il primo ad essere in forte sofferenza per l'emergenza energetica'.Unionmeccanica è il comparto più rappresentativo all’interno della Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa che conta fra tutte le categorie, a livello nazionale, circa 35 mila imprese con 350 mila dipendenti.