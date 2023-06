Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La conferma di gran parte del Cda e quella al sottoscritto in qualità di presidente – conferma Andrea Solieri – rappresenta una grande responsabilità e, al tempo stesso, un’apertura di credito da parte dei consorziati che hanno riconosciuto col loro voto il buon lavoro svolto nell’ultimo biennio.I dati degli ingressi e le richieste arrivate anche nell’ultimo bando di assegnazione di alcuni banchi rappresentano la dimostrazione che il Mercato Albinelli è in salute, e del resto anche l’arrivo di numerose troupe televisive dall’Italia e dall’estero (solo negli ultimi mesi la Rai è stata più volte, così pure la televisione tedesca e realtà provenienti dagli Stati Uniti) conferma che Modena è sempre più una destinazione per turisti e che il Mercato Albinelli rappresenta un fiore all’occhiello di questa attrattività. La presenza di turisti ci rende felici, ma quello che ci riempie di orgoglio è che sono tantissimi i clienti affezionati che ci scelgono quotidianamente. Come Cda – conclude il presidente Solieri – proseguiremo sulla strada tracciata, quella del coinvolgimento dei consorziati e di realizzare proposte ed eventi che rendano sempre più il Mercato Albinelli il cuore di Modena'.