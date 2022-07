Coop Vignola, dai soci Alleanza 3.0 sostegno alla giunta Muratori

Egregia signora Sindaca,le invio questa lettera, anche a nome del Consiglio di Zona Soci Modena Sud Est di Coop Alleanza 3.0, che rappresenta 25.039 soci e di cui fa parte il supermercato di Vignola. I soci che utilizzano il servizio di questo punto di vendita sono 11.933. Di questi ben 7.800 sono residenti nel Comune: in pratica 1 cittadino su 3 è socio della Cooperativa.A Vignola Coop Alleanza 3.0 intende riqualificare l’offerta ai soci con un nuovo punto vendita che andrebbe a sostituire l’attuale supermercato. Si tratta di un immobile da costruire in un terreno acquistato dalla Cooperativa molti anni fa e il cui iter realizzativo, avviato dall’amministrazione comunale nel 2015, è stato poi interrotto all’amministrazione subentrata successivamente.Oggi il percorso è stato riaperto con la stesura di un accordo tra il Comune e la Cooperativa sul progetto di ricollocazione. La riapertura è in questi giorni oggetto di un acceso confronto tra le varie componenti politiche e istituzionali del nostro territorio di cui la Cooperativa, nelle sue articolazioni, è parte attiva e integrante.I soci della Cooperativa e i lavoratori dell’attuale Coop sono vicini alle posizioni della Giunta in merito a questo progetto, che porterà al nostro territorio, insieme alla realizzazione del nuovo punto vendita con nuove possibilità di creare occupazione, anche una serie di interventi di riqualificazione per l’immobile dell’attuale supermercato, nel quale il Comune intende attivare spazi per servizi pubblici; e questo potrà farlo senza consumare suolo, e incanalando le risorse pubbliche in attività virtuose e di pubblica utilità per il nostro territorio.La ricollocazione del supermercato di Vignola consentirà un migliore servizio ai soci e ai cittadini grazie a un negozio moderno e dotato di nuove soluzioni vocate alla sostenibilità, dai pannelli fotovoltaici all’utilizzo di innovativi rivestimenti fotoattivi capaci di depurare l’aria in modo equivalente ad un bosco di decine di alberi, contribuendo a rendere la città di Vignola più moderna e ad accrescere il proprio potere attrattivo sulle aree circostanti. Di grande rilievo è il contributo economico della presenza di Coop sul territorio: sono oltre 300 le aziende agricole vignolesi che conferiscono i loro prodotti in Coop, e a queste si aggiungono aziende industriali e di servizio per un fatturato complessivo di oltre 22 milioni di euro.Come Lei sicuramente sa, Coop significa anche solidarietà, vicinanza alla Comunità e al territorio anche grazie alle attività che la Cooperativa realizza e sostiene, e di cui di seguito potrà leggere gli esempi più significativi:- Buon Fine: con la donazione in solidarietà degli alimentari invenduti nel 2021 a 4 associazioni vignolesi sono state donate 6,6 tonnellate di merce;- Dona la spesa 2021: nelle quattro giornate di donazioni solidali da parte di soci e consumatori tenutasi anche al supermercato di Vignola sono stati raccolti: 1,5 e 1,2 tonnellate di generi di prima necessità rispettivamente nelle giornate della raccolta a maggio e a ottobre; oltre 300 kili di prodotti per animali in difficoltà nella giornata dedicata alla raccolta a luglio; quasi 600 pezzi di materiale scolastico nella giornata della raccolta a settembre. Dona la spesa avviene con il coinvolgimento delle associazioni locali destinatarie della merce raccolta.- Con il progetto Più vicini promosso dalla Cooperativa nei suoi punti vendita, tra cui quello di Vignola, i soci e clienti hanno potuto scegliere di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona. A Vignola sono stati sostenuti il progetto “Le donne cercano lavoro!” del Centro Antiviolenza di Vignola; l’acquisto di materiale scolastico per l’Emporio solidale Eko, e il progetto dedicato all’ambiente della Banda della trottola su come crescere le piante in vaso.L’agire della Cooperativa è improntato all’idea di uno sviluppo armonico e sostenibile che troverà nella realizzazione della nuova Coop un nuovo punto di partenza per la nostra città, in direzione di obiettivi condivisi, auspichiamo, dall’istituzione che Lei rappresenta. In attesa di incontrala di persona, le porgo i miei più cordiali saluti.