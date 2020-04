Coronavirus, Maserati: diversi concessionari chiusi in tutto il mondo

Modena

'Considerato che la nostra priorità rimane la salute della collettività Maserati, delle nostre famiglie e delle nostre comunità locali, alcuni dei nostri concessionari in tutto il mondo sono chiusi nel rispetto delle norme governative e delle misure di sicurezza attualmente vigenti'. Lo annuncia Maserati dal quartier generale diContinua in una nota la casa del Tridente: 'Tempi difficili richiedono fiducia e determinazione. Oggi più che mai, procediamo con l'audacia di tutti coloro che prima di noi per oltre 100 anni hanno guidato Maserati, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. In momenti come questi, siamo costantemente costretti a rivalutare le nostre modalità di lavoro e di vita.Alimentati e uniti dalla passione, insieme, siamo forti. Correremo verso la nuova era con coraggio e determinazione'.