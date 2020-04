Coronavirus, Patuelli Abi: i 25.000 euro in una giornata

Patuelli

'Se un piccolo imprenditore porta le carte che il decreto legge impone, in una giornata si ottengono i soldi, sempre che non si rompano i computer o se non ci sono impatti di altro genere.: ci sono documenti da fornire, delibere da assumere, e la Sace non ha ancora fornito la piattaforma', così il presidente dell'Abi Antoniospiega in diretta su Tgcom24, le modalità di erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato per i piccoli imprenditori per l'emergenza coronavirus.'. Con questa battutasottolinea l'impegno del sistema bancario al fianco dei settori economici colpiti dall'emergenza coronavirus. 'Le banche stanno lavorando forzatamente in una situazione di emergenza, si sono sobbarcate alcune iniziative volontarie come le moratorie, concordate con le organizzazioni di categorie e i sindacati per le imprese fino a 250 dipendenti. Stiamo applicando - ha aggiunto - il decreto del 17 marzo dove il governo ha applicato moratorie come per i mutui. Poi e' arrivata quella ulteriore emergenza legata all'applicazione del decreto legge dell'8 aprile, che ha atteso le autorizzazioni europee nella notte di Pasqua e ha implicato una organizzazione tecnologica per un decreto molto complesso che implica adempimenti degli organi della pubblica amministrazione. Venerdi' sono arrivati i codici per il fondo delle piccole medie imprese, e venerdì le banche hanno cominciato il rodaggio'.Da parte delle banche c'è 'una grande operazione in corso, un grande sforzo. Bisognerebbe ringraziare coloro che lavorano nelle banche. Io penso che sia più facile scaricare sulle banche dei compiti ulteriori rispetto a quelli che hanno, ringraziare chi lavora in banca in epoca di coronavirus per quello che fanno', ha sottolineato, il quale ha spiegato'Da domani, quando saranno riaperti gli sportelli bancari, non tollereremo alcuna prevaricazione ne' offese ne' atti di violenza contro le lavoratrici e i lavoratori bancari nel caso in cui le banche fossero in ritardo nell'erogare credito'. Lo ha detto ai microfoni del Tg4, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, in relazione ai prestiti garantiti dallo Stato col decreto legge 'liquidita'' che dovrebbero essere erogati, a partire da domani, dalle banche., ha aggiunto Sileoni.(ITALPRESS).