Criptovalute e investimenti: ecco le piattaforme più gettonate del mom

Le criptovalute sono sempre più spesso l'oggetto prescelto per un investimento, come dimostrato dalle più recenti indagini del settore. Nel mondo il capitale investito in criptovalute continua infatti a crescere, anno dopo anno, e l'Italia sembra seguire questo trend. Sono infatti moltissime le persone che ogni anno decidono di investire su questo particolare asset o almeno di prenderlo in considerazione. Per questo motivo si è diffuso enormemente l'utilizzo di alcune piattaforme di riferimento per chi desidera acquistare crypto o semplicemente utilizzarle per fini di investimento. Per individuare facilmente le migliori piattaforme per acquistare crypto può essere utile leggere la guida messa a punto dagli esperti di Brokerforex.it che mostra le caratteristiche e le peculiarità di ciascuna di esse. Tra queste le più utilizzate dagli utenti sono Capital.Per prima cosa chi decide di investire su questo asset di ultima generazione si trova davanti alla scelta tra exchange e broker. I broker rivestono un ruolo molto importante al riguardo in quanto permettono di evitare le truffe e al tempo stesso di utilizzare degli strumenti di gestione degli investimenti particolarmente avanzati e utili. Essi, infatti, sono delle società di intermediazione finanziaria che dispongono di un grado di sicurezza molto elevato, pari praticamente a quello delle banche online e certificato dalle varie garanzie internazionali.Le piattaforme di exchange non sono invece previste dagli ordinamenti giuridici e di conseguenza sono meno regolamentate. Esistono ovviamente delle buone e celebri exchange ma operano comunque all'interno di un ambito che deve ancora essere sottoposto ad una normativa maggiormente chiara. Di conseguenza sono più esposte a dei rischi. Inoltre la differenza sostanziale risiede poi nel fatto che queste prevedono il reale possesso delle crypto da parte dell'utente, mentre con i broker il loro acquisto è limitato a scopi di investimento.Le piattaforme più gettonate degli ultimi anni sono sicuramente quelle appartenenti ai migliori broker per il trading online. Anche questi devono però essere sempre scelti tra i principali marchi di riferimento, inclusi in tutte le migliori guide del settore e in grado di offrire un servizio molto interessante.Per chi desidera investire in criptovalute è sicuramente utile soppesare alcuni aspetti specifici. Alcuni di questi riguardano le particolarità di ogni singola piattaforma, ovvero i servizi e le funzionalità che mette a disposizione dei propri iscritti. Ne sono un esempio l'uso di uno 'stop loss' che permette di contenere le perdite se un investimento non va come sperato, o il copy trading che offre la possibilità di replicare un investimento realizzato da un trader che si è fatto apprezzare per i risultati ottenuti, conoscendone inoltre in anticipo il grado di rischio.Altri aspetti specifici da valutare sono:· Numero di crypto in catalogo.· Deposito minimo.· Assenza di commissioni sulle compravendite.· Analisi tecnica.· Sistemi di pagamento accettati.Il numero di criptovalute presenti nel catalogo di un broker è sicuramente importante per chi desidera acquistare su questo asset. Sicuramente un catalogo ampio è utile per consentire al trader di avere una maggiore libertà di scelta. Questo dovrebbe includere ovviamente tutte le crypto più conosciute e affermate, come ad esempio il Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, Luna e molto altre ma anche quelle emergenti che possono rappresentare, in alcuni casi, degli asset molto interessanti.Infine è sempre importante, a prescindere dal metodo di investimento prescelto, ricordare che le criptovalute sono un bene per definizione soggetto ad una volatilità molto elevata. Di conseguenza è sempre importantissimo orientarsi con molta cautela e attenzione nel loro acquisto, scegliendo bene gli asset su cui puntura e utilizzando degli strumenti di contenimento del rischio.