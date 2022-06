Croazia, governo riduce ancora accise su benzina e diesel

Il governo della Croazia ha deciso di ridurre ulteriormente le accise sulla benzina e sul diesel. La riduzione totale delle accise è ora di 80 lipa (circa 11 centesimi di euro) su un litro di benzina senza piombo e di 40 lipa (circa 5 centesimi di euro) su uno di diesel. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, sottolineando che lo Stato finora ha ridotto le accise da 3,86 kune (circa 0,51 euro) a 3,06 kune (circa 0,41 euro) per litro di benzina e da 3,06 (circa 0,41 euro) kune a 2,66 kune (circa 0,35 euro) per litro di gasolio. Plenkovic ha continuato dicendo che i nuovi prezzi alle stazioni di servizio saranno in vigore da mercoledì e che cambieranno ogni 14 giorni, mentre il nuovo regolamento sarà in vigore per la durata di 30 giorni. Attualmente, nella maggior parte delle stazioni di servizio in Croazia, un litro di benzina Eurosuper 95 di base viene venduto a 13,86 kune (circa 1,84 euro), mentre un litro di Eurodiesel di base costa 13,14 kune (circa 1,75 euro).