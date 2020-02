Crolla il credito alle imprese, Confartigianato: 'Dati preoccupanti'

Modena

Calano i prestiti alle imprese dell'Emilia-Romagna. Un dato che preoccupa Confartigianato che chiede di rafforzare il ruolo dei confidi per supportare le piccole e medie imprese nelle loro strategie di crescita. I dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese registrano, a giugno 2019 (ultimo dato disponibile che mette a confronto il primo semestre 2018 e il primo semestre 2019), un totale di 33 miliardi di euro erogati a credito delle imprese artigiane in Italia, a fronte di oltre 730 miliardi di euro al totale delle imprese italiane, con una distribuzione territoriale che vede il Centro-nord assorbire l'83,5% del totale dei prestiti (oltre 27 miliardi di euro).Di questi, alle imprese artigiane dell'Emilia-Romagna, vanno 3,566 miliardi di euro, con una flessione del -10,6% rispetto ai dati registrati a giugno 2018. A livello provinciale, a giugno 2019, Bologna assorbe la quota piu' consistente di prestiti con 690 milioni di euro erogati a credito per le imprese artigiane (con un -11% rispetto ai prestiti a giugno 2018),Forli'-Cesena con 459 milioni (-11,1%), Reggio Emilia con 441 milioni (-9,6%), Parma con 405 milioni (-10,5%), Ravenna con 316 milioni (-11,3%), Rimini con 307 milioni (-11,3%), Piacenza con 250 milioni (-12,1%) e Ferrara con 186 milioni di euro (-10,1%).