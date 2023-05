Ex ministro Gian Luca Galletti nuovo presidente di Emil Banca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Per prima cosa voglio ringraziare l’avvocato Graziano Massa, presidente uscente di Emil Banca, per l’impegno che da una vita mette al servizio di questa banca che ha visto nascere, crescere e diventare un istituto di importanza sistematica per la nostra regione - ha dichiarato Galletti -.Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri, a quelli nuovi e a quelli di più lungo corso. Il nostro obiettivo non cambia: vogliamo confermarci come punto di rifermento per l’economia reale di questo territorio ricco e laborioso, e come partner affidabile delle famiglie e realtà che animano le comunità di cui facciamo parte. Continuando a fare banca in modo differente, basato su solidarietà e mutualità. Un modo di operare attento alle persone, ai più deboli e con il faro della sostenibilità economica, sociale e ambientale a indicarci la rotta'.'Anche in un periodo caratterizzato da difficoltà e incertezze, siamo riusciti a non venire meno alla nostra missione: operare per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori in cui siamo inseriti - ha aggiunto il direttore generale Daniele Ravaglia -.

Lo abbiamo fatto investendo in tanti progetti innovativi, sostenendo la nascita di molte start up, siamo stati al fianco del terzo settore e della cooperazione e abbiamo aiutato tante famiglie a mettere su casa senza mai far mancare il nostro apporto alle iniziative in favore di chi si è trovato in difficoltà. La sfida del futuro è essere motore della transizione sostenibile dell’economia locale, aiutando imprese e famiglie ad avvicinarsi agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030'.



Augurando buon lavoro al nuovo presidente e ai nuovi consiglieri, il presidente uscente Graziano Massa ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti da Emil Banca. 'Nell’ultimo triennio - ha ricordato - abbiamo erogato ai soci, sotto forma di rivalutazione e dividendi, oltre 11,5 milioni di euro e sostenuto il territorio con oltre 6 milioni di euro, riversati nelle nostre comunità anche attraverso i comitati soci locali'.