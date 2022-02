Ferrari: ricavi in crescita a 4,2 miliardi di euro

Ferrari ha chiuso l'ultimo bilancio con ricavi in crescita a 4,2 miliardi di euro (contro i 3,4 miliardi del 2020) e un utile netto che tocca gli 833 milioni di euro (609 milioni nel 2020). La società ha annunciato i risultati preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e al 2021. Nello scorso esercizio i ricavi netti si sono attestati a 4,271 miliardi di euro, in crescita del 26%. Tra questi si segnala l'incremento del reparto Motori (189 milioni di euro, in crescita del 25,7%) attribuibile - scrive Calcio e Finanza - all'aumento delle consegne a Maserati e, in misura minore, alla fornitura di motori ad altre scuderie di Formula 1.I ricavi da sponsor, proventi commerciali e relativi al marchio hanno raggiunto 431 milioni di euro, grazie principalmente al calendario di Formula 1 più favorevole e alle attività legate al marchio.'I risultati finanziari record del 2021- commenta l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna- dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business. Abbiamo gestito attentamente una raccolta ordini impressionante, in linea con la nostra strategia volta a perseguire una crescita controllata e a preservare l'esclusività del marchio. Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra superiore alla nostra guidance su tutti i principali indicatori finanziari e un margine dell'EBITDA ancora più eccezionale che ha toccato il livello record del 35,9%. In questa fase di forte slancio guardiamo con entusiasmo alle prossime opportunità e al nostro Capital Markets Day del 16 giugno a Maranello, dove illustreremo i nostri piani per il futuro'Nella foto la Ferrari Daytona SP3, 'eletta' la supercar più dell'anno 2022