Franchini: 'Autotrasporto, la rappresentanza interessata non serve'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Come Alis negli anni ha dimostrato, pur non sedendo all'albo, è possibile rappresentare direttamente le aziende e fotografare i problemi del settore, un'attività che anche Ruote Libere sta cercando di fare per le piccole e medie aziende di autotrasporto - ha continuato Cinzia Franchini -. Una rappresentanza fondamentale anche per rafforzare le barriere contro le infiltrazioni mafiose e l'illegalità, piaga che si allarga quanto più il settore si indebolisce ed è ricattabile in termini economici'.



'Le imprese attive iscritte all'Albo sono circa 100mila, 19mila non hanno veicoli - ha poi sottolineato Cinzia Franchini -. E' tempo di procedere alla loro cancellazione come chiediamo da anni. Parallellamente occorre aiutare a crescere le tante piccole aziende che faticano a stare sul mercato e parliamo di 54mila imprese (66% di quelle iscritte) hanno solo fino a 5 veicoli. A livello normativo, ricordiamo, che il tavolo delle regole annunciato dal Governo sinora è rimasto nel libro delle buone intenzioni'.