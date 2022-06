Gas russo, oggi Gazprom taglia la fornitura a Eni del 50%

La compagnia energetica Gazprom ha annunciato a Eni che oggi consegnerà solo la metà del gas richiesto, mentre i volumi effettivi non sono cambiati rispetto a quelli consegnati ieri. Lo ha affermato il gruppo petrolifero italiano in una nota. 'Eni ha annunciato un fabbisogno giornaliero di gas di circa 63 milioni di metri cubi. Gazprom ha annunciato che fornirà solo il 50 per cento della quantità richiesta', si legge nel comunicato. I volumi effettivi delle consegne sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli consegnati ieri.'I motivi per i tagli di forniture che colpiscono un po' tutta l'Europa ci viene detto sono tecnici, una delle spiegazioni è che la manutenzione è difficile a causa delle sanzioni. Da parte della Germania e nostra e di altri riteniamo che queste siano bugie, che in realtà ci sia un uso politico del gas, come c'è un uso politico del grano', aveva detto ieri il premier Mario Draghi, parlando a Kiev.