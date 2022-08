Gas: supera i 300 euro/MWh, è record di chiusura. In 5 giorni +29%

Il prezzo del gas dopo avere toccato nel finale un massimo di 302,995 euro al megawattora, i prezzi del gas scambiati sulla piattaforma Ttf di Amsterdam, si è assestato dopo gli aggiustamenti di chiusura a 292,15 euro,(il precedente massimo di chiusura era stato fissato lunedì a 276,7 euro).. Nel frattempo, i contratti del gas naturale scambiati al Nymex, negli Stati Uniti, salgono dell'1,82%.Nel frattempo il governo lavora al piano di risparmio energetico. Un piano che avrà un'intensità crescente legata alla quantità di gas che potrebbe venire a mancare ma che non vedrà drastici razionamenti e non dovrebbe prevedere imposizioni sui consumi domestici.L'attenzione più che alle forniture è concentrata sul prezzo del gas. 'I costi - ha detto parlando al Meeting di Rimini prima che si toccasse il nuovo record - hanno raggiunto livelli insostenibili. Il prezzo del gas sul mercato di riferimento è da diversi giorni largamente sopra i 200 euro per MWh, con picchipoco sotto i 300 euro, più di dieci volte il valore storico'.

