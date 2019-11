Hera: aumento ricavi del 16%, supera i 5 miliardi

Hera supera i 5 miliardi di ricavi nei primi nove mesi del 2019, con una crescita del 16,4% rispetto a settembre dello scorso anno. Il bilancio intermedio, dunque, approvato oggi dal consiglio di amministrazione si chiude 'con risultati particolarmente positivi, superiori alle attese, con un andamento trimestrale in ulteriore miglioramento rispetto ai trimestri precedenti', fa sapere la multiutility.L'andamento dei primi nove mesi dell'anno, spiegano da viale Berti Pichat, riflette un'attuazione 'efficace' del piano industriale al 2022: la societa' ha gia' raggiunto il 42% della crescita attesa di 200 milioni di euro di margine operativo lordo, in anticipo rispetto alle tempistiche pianificate.Giudicato 'Ottimo' il contributo della crescita organica, sia nelle attivita' liberalizzate (che hanno beneficiato dell'aumento dei clienti 'energia' a quasi 2,65 milioni di unita' e dell'ulteriore estensione delle attivita' di trattamento rifiuti) sia nelle attivita' regolate. 'In generale, i risultati dei primi nove mesi confermano la strategia vincente del gruppo, basata su un modello di business che bilancia attivita' regolamentate e in libera concorrenza, e unisce la crescita organica con l'attenzione alle opportunita' di sviluppo per linee esterne sul mercato. Sostenibilita' e innovazione si dimostrano leve competitive sempre piu' importanti, con investimenti crescenti, destinati all'economia circolare e alla rigenerazione di risorse, con l'obiettivo di creare valore per il territorio e per tutti gli stakeholder', rivendica Hera.A far crescere i ricavi del gruppo hanno inciso le attivita' di trading e i maggiori ricavi e volumi venduti di gas ed energia elettrica.Il margine operativo lordo e' in crescita, a 785,8 milioni (+5%), grazie alle buone performance delle diverse aree di business, specie nei settori gas e ciclo idrico. Il risultato operativo cresce a 405,5 milioni di euro rispetto ai 376,5 del 30 settembre 2018 (+7,7%) e l'utile prima delle imposte sale a 338,4 milioni rispetto ai 311,0 dell'analogo periodo dell'anno precedente (+8,8%). Il risultato della gestione finanziaria alla fine dei primi nove mesi del 2019 si attesta a 67,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea. Il risultato netto, dunque, sale a 242 milioni (+12,1%), mentre l'utile di pertinenza degli azionisti cresce a 230,8 milioni (+10,6%).Questi risultati beneficiano anche di un tax rate del 28,5%, in miglioramento rispetto al 30,1% dell'analogo periodo dell'esercizio precedente, grazie in particolare all'impegno del gruppo nel sostenere investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale in chiave Utility 4.0. Nei primi nove mesi dell'anno la multiservizi ha realizzato investimenti per 343,1 milioni, in crescita del 15,7% e in linea con quanto previsto dal piano industriale. La posizione finanziaria netta al 30 settembre e' pari a 2,740miliardi, sostanzialmente stabile, grazie a una generazione di cassa che ha integralmente finanziato il pagamento dei dividendi annuali e gli investimenti sostenuti, anche per lo sviluppo.