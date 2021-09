Hera: l'acqua del rubinetto è più green, più economica e controllata

Hera torna 'In buone acque', con la pubblicazione on line del report di sostenibilità dedicato alla qualità dell'acqua potabile e al servizio idrico. Per garantire qualità e continuità del servizio anche a fronte dei cambiamenti climatici, favorire la rigenerazione dei bacini acquiferi e promuovere uso e riuso intelligente della risorsa, la ricetta della multiutility si basa anche sugli investimenti, che nel solo 2020, come rendicontato anche dal report, sono stati superiori a 166 milioni di euro.Nel territorio servito dalla multiutility, infatti l’acqua del rubinetto è controllata da circa 2.700 analisi al giorno, oltre a costare enormemente di meno di quella in bottiglia (460 euro il risparmio medio annuo per una famiglia di 3 persone), l’acqua del rubinetto è persino più comoda, il 51% dei clienti che scelgono di berla fanno bene anche all’ambiente, evitando il consumo di 284 milioni di bottiglie di plastica.Inoltre, nel triennio 2018-2020 gli investimenti complessivi nel territorio sono stati 53 euro pro capite, il 30% in più rispetto alla media italiana: risorse fondamentali per garantire la salute di una rete idrica e fognaria che idealmente copre due volte la circonferenza della Terra.