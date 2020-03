Il presidente INPS: 'Pronte misure per l'economia in zone gialle'

'Soprattutto per le Regioni del Nord, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono allo studio strumenti di sostegno sia per gli autonomi che per le aziende, che in queste ore verranno presto rese note. Si tratta di quelle che noi chiamiamo 'Regioni gialle''.Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico a margine della presentazione della Banca dati appalti dell'Istituto. 'Si tratta di strumenti- aggiunge- molto simili a quelli delle 'zone rosse' nel momento in cui ci sia stata una riduzione dell'attivita' produttiva: sostegni di indennizzi per gli autonomi, cassa integrazione, interventi possibili nel settore del turismo. Io spero che sia limitato il piu' possibile il perimetro di questi interventi. Per ora si stanno facendo delle stime, che sono ovviamente incerte'.