Immobiliare: prezzi in lieve aumento, ma scenderanno nel biennio 2020-2021

Frenano le compravendite nel comparto dell’immobiliare in Italia, con un parallelo lieve aumento dei prezzi degli immobili residenziali in vendita (pari al +0,73% rispetto a marzo 2019), che prosegue l’andamento di quello dell’ultimo trimestre del 2019. Andiamo quindi ad approfondire tutti i dati di settore, cercando di comprendere meglio come conviene comportarsi se si vuole vendere casa in questo periodo.

La situazione attuale in Italia e in Emilia Romagna

Nonostante i lievi aumenti di prezzo degli immobili ad uso residenziale, secondo le previsioni effettuate dall’Osservatorio Nomisma nel biennio 2020-2021 si verificherà un calo generale del costo degli immobili residenziali compreso tra l’1,3% e il 4%. Si tratta di una conseguenza diretta dell’impatto del Coronavirus sul comparto, che porterà a una perdita compresa tra i 9,2 e i 22,1 miliardi di euro di fatturato nel settore residenziale. Se nel 2019 sono state registrate circa 670mila compravendite, infatti, per quest’anno si prevede una cifra pari al 10-15% in meno.

Secondo quanto emerge dai dati di settore aggiornati al mese di marzo, anche in Emilia Romagna i prezzi al metro quadro sono al momento leggermente più alti rispetto allo stesso periodo del 2019: nello specifico, l’aumento registrato è del +1,95%, ossia 1.880 euro contro 1.844 euro. Geograficamente parlando, è la provincia di Rimini a registrare i prezzi più alti in assoluto (2.474 euro per metro quadro), seguita da quelle di Bologna (2.088) e di Ravenna (1.966). La zona più conveniente nella quale acquistare casa, invece, risulta essere la provincia di Ferrara, che presenta una media di prezzo pari a 1.215 euro per metro quadro.



Vendere casa nel 2020: alcuni suggerimenti utili



Molti proprietari di immobili saranno certamente scoraggiati per via della situazione attuale nel nostro Paese, ma nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo è possibile comunque riuscire a concludere una compravendita con successo, a patto di adeguarsi alle circostanze nel modo più astuto ed efficace possibile.

Cosa fare nel concreto? Innanzitutto, dato il contesto attuale, può essere di grande aiuto rivolgersi a un’agenzia che operi online e che consenta agli interessati di visitare l’abitazione in maniera virtuale, senza la necessità di recarsi personalmente sul posto (cosa che risulterebbe piuttosto difficile al momento). Un potenziale acquirente può infatti “visitare” comodamente delle case a Bologna e dintorni su Dove.it, ad esempio, motivo per cui è bene prendere in considerazione questa preziosa possibilità offerta dal digitale. Attenzione anche al prezzo che si propone: prima di decidere l’importo in questione è consigliabile fare un’accurata analisi dei prezzi medi della zona in cui si trova l’abitazione, per evitare di svenderla o, al contrario, di ridurre al minimo le probabilità di concludere l’affare. Infine, mai trascurare la pulizia e l’aspetto estetico: la casa dovrà essere presentata al meglio e liberata quindi da qualsiasi arredo o oggetto superfluo che ingombri inutilmente lo spazio.