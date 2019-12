Imprese Modena, in dicembre assunzioni in calo del 23%

La frenata dell'economia europea continua a influire sull'economia modenese centrata sull'export. Per il terzo mese consecutivo, infatti, risulta in diminuzione l'andamento congiunturale delle previsioni occupazionali delle imprese territoriali.e anche il numero di imprese che dice di voler assumere scende proporzionalmente (-17,6%). Anche l'andamento tendenziale ricalca il trend negativo, con un calo pari al 13,1% rispetto a dicembre 2018.Se anche a livello regionale si registra una decrescita molto marcata (-17%), arrivando a 20.500 ingressi, mentre nel totale nazionale la discesa si ferma al -5,6%, con 301.000 assunzioni, la variazione tendenziale modenese sul trimestre dicembre 2019- febbraio 2020 mostra un calo del 9,9%, con entrate totali pari a 16.430, di cui la maggior parte e' attesa in gennaio (7.900 ingressi).I contratti di somministrazione diminuiscono (valgono il 7%). Gli ingressi per settori economici vedono al primo posto sempre l'industria, che con 1.210 entrate raggiunge il 32,5% del totale, seguita a distanza dai servizi alle imprese (21,9%) e dal turismo (11,6%). Sono meno i servizi alle persone (10,2%) e gli ingressi nelle costruzioni (9,7%). Le imprese fino a 50 dipendenti, inoltre, costituiscono sempre la fascia che assume di piu' (60,6%). Tra l'altro,essionale (35%) e dalla scuola dell'obbligo (15%).Nel 29,8% dei casi sono preferiti i giovani fino a 29 anni, in generale difficolta' di reperimento rimane invariata (39,2%).