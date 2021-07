Italpizza tra migliori aziende alimentari che trainano Made in Italy

Il centro studi “ItalyPost”, in collaborazione con la rubrica “L’Economia” del Correre della Sera, ha pubblicato la classifica “Imprese Top 2021”. Si tratta di un importante indicatore relativo all’evoluzione dei quattro settori chiave dell’industria italiana: “Alimentare e Bevande”; “Metalmeccanica”, “Chimica e Farmaceutica” e “Tessile ed Abbigliamento”. In particolare, l’analisi nazionale condotta su un campione originario di oltre 1 milione di imprese ha ricercato quelle realtà imprenditoriali definite “Champion” o “Top di settore”, ovvero cresciute costantemente negli ultimi sei anni, ottenendo risultatisopra le medie nei propri settori di riferimento.L’analisi finanziaria, che ha delineato la classifica definitiva delle 30 migliori imprese del Food&Beverage, ha sottolineato poi la rilevanza dei modelli d’organizzazione aziendale utilizzati nella continua ricerca dell’innovazione. Tra le imprese presenti nella classifica economica c’è anche la modenese Italpizza, leader nazionale nella produzione di pizze d’alta qualità.'Ci ha fatto molto piacere apprendere questa notizia - afferma Antonio Montanini, responsabile relazioni esterne di Italpizza - che ci riempie d’orgoglio e di responsabilità nei confronti della realtà imprenditoriale che rappresentiamo ed è la conferma delle giuste scelte strategiche adottate negli ultimi anni. Questo ulteriore risultato sarà per noi un nuovo stimolo al continuo miglioramento verso l’innovazione, l’internazionalizzazione e la crescita sul mercato'.

