Italpizza, visita del presidente Fontana allo stabilimento di Mortara

Ieri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, assieme ad una propria delegazione, ha visitato lo stabilimento Italpizza di Mortara, in provincia di Pavia. Era accompagnato dall'onorevole Elena Lucchini, dal presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli e dal sindaco di Mortara Marco Facchinotti. Gli ospiti sono stati accolti da Antonio Montanini, responsabile alle Relazioni esterne di Italpizza e da una rappresentanza dei lavoratori.Il presidente Fontana e i suoi accompagnatori, hanno avuto modo di visitare l’innovativo stabilimento produttivo, oggetto di recenti e importanti investimenti tecnologici, acquisito nel 2020 dal gruppo Modenese Italpizza. Infatti, lo stabilimento di Mortara, nel giro di poco più di due anni, è stato convertito alla produzione di pizze di alta qualità. Ciò ha consentito, oltre a salvaguardare i 65 posti di lavoro, di raddoppiare gli occupati arrivando ora ad impiegare 140 unità.'Abbiamo apprezzato l’interesse manifestato nei confronti di questa nostra realtà produttiva da parte del Presidente Fontana e la sua delegazione - commenta Montanini -. Oltre ad aver ammirato come vengono realizzate le pizze, gli ospiti hanno potuto gustare e apprezzare la qualità delle nostre pizze esportate in tutto il mondo. La visita ha rappresentato per noi uno sprono per valutare nuovi investimenti in questo territorio'.