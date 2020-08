La trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese italiane

Il passo importante che resta da compiere è in direzione dello sviluppo di piattaforme smart che consentano di informatizzare i rapporti con i partner del business e amministrare in maniera totalmente automatica i processi di acquisto.

Questo ha mosso numerose imprese ad adottare un software per la digitalizzazione della fattura elettronica . Fatture in Cloud , ad esempio, è un gestionale che consente di amministrare la fiscalità e la contabilità aziendale a 360°, offrendo un ottimo supporto ai professionisti e alle imprese.

È ormai chiaro che la diffusione e l’impiego di strumenti digitali rappresentino la migliore opportunità per sostenere e dare continuità all’attività aziendale. Si tratta, tuttavia, di un’occasione che ancora deve essere colta e sfruttata da parte delle piccole e medie imprese del nostro Paese, che spesso manifestano ritardi nel processo di transizione verso un mondo e un’economia digitale. A questo proposito, l’accelerazione verso soluzioni più efficienti e produttive è stata favorita dall’introduzione dell’obbligo dell’ e-fattura non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione (b2g), ma anche dei privati (b2b) e dei consumatori finali (b2c).

Gran parte della popolazione si è rivolta all’acquisto di beni e servizi online in maniera sempre più frequente. In questo senso, è significativo il dato che emerge dal report Q1 Shopping Index di Salesforce: tra il 10 e il 20 marzo 2020, la spesa per i beni essenziali tramite e-commerce ha conosciuto una crescita esponenziale, facendo registrare un +200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

