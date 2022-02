Lavoro, Emilia-Romagna e Lombardia trainano le offerte, i sanitari i più ricercati

Il primo mese del 2022 porta con sé una bella notizia: le offerte di lavoro in Italia sono in forte aumento. Si moltiplicano infatti le posizioni aperte per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze ed esperienze. Le regioni trainanti in questo inizio anno sono Emilia Romagna e Lombardia. Sono loro le più virtuose dove si concentrano la maggior parte delle posizioni ricercate. Questo è quanto emerge dall'analisi stilata da applavoro.it, innovativo portale per la ricerca del lavoro che punta sulla meritocrazia.In Emilia-Romagna si concentrano la maggior parte delle nuove offerte di lavoro, quasi il 20%. Poi Lombardia e Veneto.Ma quali sono i lavori maggiormente ricercati nelle regioni più virtuose? Oltre al personale della ristorazione ai primi posti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto troviamo anche una forte richiesta di infermieri.Nel prossimo periodo si prevede un ulteriore aumento in tutte le mansioni digitali visto anche il processo di digitalizzazione del paese che sta per essere messo in atto dal governo con il PNRR e lo stanziamento di 24 miliardi di euro. Ciò che sta emergendo nel mercato del lavoro attuale è che ad essere sempre più ricercati sono figure specializzatecon una base di studi ed esperienze in specifiche mansioni, a discapito di figure più generiche che riscontrano sempre più difficoltà nel trovare lavoro.