Le Fonti Awards 2020: assegnati i premi nel settore assicurativo

Le Fonti Awards, il più importante evento che riguarda la business community e che premia le società e le personalità di spicco nel panorama nazionale, si è tenuto lo stesso nonostante il complesso periodo che sta attraversando il nostro Paese. I finalisti hanno partecipato in live streaming alla premiazione in diretta, trasmessa su Le Fonti TV lo scorso 18 giugno, dunque tutto si è svolto come di consueto anche se non è stato possibile accogliere gli ospiti presso gli studi di Milano come gli scorsi anni.

Quel che davvero conta però è che anche in questo 2020 Le Fonti Awards ha proclamato i vincitori degli ambitissimi premi nel settore assicurativo. Sono emerse nuove personalità di spicco e ne sono state confermate delle altre, che hanno saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola per aggiudicarsi il prestigioso titolo di “CEO dell'anno”.

Le emozioni sono state parecchie anche in questa decima edizione, perché parliamo di un evento di portata internazionale che può essere considerato il più in vista per quanto riguarda il mondo del business in tutta la sua interezza.

Le Fonti Awards: i premi vinti nel settore assicurativo

L'attesa è stata lunga, ma finalmente la consegna dei premi relativi al settore assicurativo è avvenuta e possiamo dunque svelare chi sono le personalità e le società di spicco nel 2020. Come abbiamo detto, alcuni manager non sono nuovi a Le Fonti Awards, perché hanno già ottenuto importanti riconoscimenti negli scorsi anni, ma per alcune realtà è stata la prima volta.

Patrick Cohen (AXA Assicurazioni) confermato CEO dell'anno

Uno dei riconoscimenti più ambiti in assoluto de Le Fonti Insurance è “CEO dell'anno” che viene assegnato in ogni edizione ai top manager più brillanti nei vari settori. Per quanto riguarda il comparto assicurativo, è stato Patrick Cohen a vincere il prestigioso premio “CEO dell'anno 2020”. L'amministratore delegato di AXA Assicurazioni ha dunque dimostrato ancora una volta di essere in grado di mettere in atto strategie vincenti e di poterlo fare anche in un momento delicato come quello attuale.

Il premio “CEO dell'anno” è senza dubbio quello più ambito tra tutti i riconoscimenti de Le Fonti Awards ed è stata dunque una grande soddisfazione poterlo ottenere per il secondo anno.

AXA Italia premiata Progetto dell'Anno Insurance Diversity

Quella di AXA Italia è stata in realtà una doppia vittoria, perché oltre al riconoscimento CEO dell'anno andato a Patrick Cohen la compagnia assicurativa ha ottenuto anche il premio Progetto dell'Anno Insurance Diversity grazie ad Angels for Women, la prima associazione italiana nata per fornire un supporto all'imprenditoria femminile.

Andrea Sabìa vince il titolo di CEO dell'Anno Innovazione Insurance

Un riconoscimento meno prestigioso di quello ottenuto da Cohen ma comunque di valore quello di Andrea Sabìa, che ha ottenuto il premio CEO dell'Anno Innovazione Insurance grazie ai suoi sforzi per introdurre novità e miglioramenti in Bene Assicurazioni.

Anche in questa decima edizione sono stati numerosi i riconoscimenti confermati ma anche quelli inediti nel ramo assicurazioni. Un settore che nel nostro Paese sembra indirizzato al futuro e dotato di una buona spinta innovativa.