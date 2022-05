L'ex vescovo di Carpi Cavina inaugura stabilimento Torex di Marchesini

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova sede di TOREX a San Prospero, a pochi passi dalla precedente, in zona Cappelletta del Duca. Il nuovo stabilimento ha una superficie complessiva di 41.000 mq, una superficie coperta di 10.800 mq, un’area verde di 2.000 mq per un investimento di 15 milioni di euro. Oggi l’azienda di San Prospero occupa 55 collaboratori ai quali si aggiungono i 15 di Torex Malta. Torex nasce nel 1987 come società di progettazione e produzione di componenti per la manipolazione di materiali in polvere all’interno del gruppo Wam di Vainer Marchesini.'Tra i principali punti di forza che hanno decretato il successo di Torex vi sono importanti investimenti in ricerca e sviluppo, - spiega Vainer Marchesini, presidente di Wamgroup – l’adozione delle migliori tecnologie produttive e di rigorosi standard qualitativi.All'inaugurazione erano presenti Stefano Bonaccini, il consigliere regionale Pd Palma Costi e il sindaco di San Prospero Sauro Borghi. A benedire la struttura l'ex vescovo di Carpi Francesco Cavina.