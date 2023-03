Etica e responsabilità sociale: il Distretto Lions 108Tb a convegno a Modena

Organizzato dai Lions Club di Modena con il presidente di Zona Victor Poppi e i Presidenti Maria Agnese Sabatini, Cesare Angeli e Patrizia Tassello (Host), Maja Argenziano (Romanica), Dario Miglietta (Estense), Giampiero Patrinieri (Wiligelmo), Alessandra Ferrini (Sigonio- Terre del Panaro) e patrocinato da Bper Banca, Focus Lab, Ecoricerche e Idem ha posto al centro e ha approfondito i punti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.L'elemento sociale del bilancio si è esteso negli ultimi a quello di sostenibilità di cui l'aspetto sociale è uno degli elementi. Questa è la cornice in cui le aziende strutturate si devono muovere e devono sviluppare la propria attività in un contesto locale e globale dove l'aspetto economico è sempre più legato a quello eticoSottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.Durante il convegno è stato presentato dal Governatore il Bilancio di Missione del Distretto 108tb, che comprende tutti i service effettuati nelle classiche aree di attività Lions: area vista, area raccolta alimentare efarmaci, fame e comunità, diabete e salute, giovani, ambiente e sport, scuola cultura.



Sono stati premiati i ragazzi delle scuole medie vincitori del Concorso “Un poster per la pace”.





La professoressa Ulpiana Kocollari, docente Unimore di Economia Aziendale e Responsabilità ha spiegato come negli ultimi anni un numero sempre crescente di aziende ha iniziato a lavorare al fine di integrare la sostenibilità nelle proprie strategie.



Giovanna Zacchi dirigente di Bper e responsabile per la sostenibilità aziendale (ESG strategy) ha illustrato come EBA, l’autorità bancaria europea, chiede alle banche di iniziare a valutare il finanziamento alle aziende anche dal punto di vista delle loro performance ambientali e

sociali.

E seguito poi l’intervento di Walter Sancassiani CEO Focus Lab e rappresentante della partnership operativa con Ecoricerche di Sassuolo, che ha fornito un inquadramento dei vari strumenti di management per integrare fattori green e sociale nella gestione d’impresa con esempi operativi, da Bilanci di Sostenibilità, integrazione di obiettivi di Agenda 2030, Carbon Footprint, Welfare Aziendale.



Ecoricerche è invece un'azienda insediata sul territorio Modenese, con sede a Sassuolo, da più di 30 anni. Si è da sempre impegnata nella consulenza per il miglioramento della gestione ambientale delle aziende, seguendole nell'adeguamento alle sempre più esigenti normative ambientali cogenti,

anche attraverso monitoraggio degli impatti generati dai processi produttivi con il proprio laboratorio di analisi accreditato. Gestione ambientale, Sicurezza sul lavoro, Formazione del personale, tutti elementi che andranno a costituire una parte degli elementi con cui rendicontare in futuro la sostenibilità delle aziende.



Ha chiuso il convegno il contributo di IDEM srl, start up dell’Università di Modena e Reggio Emilia che si occupa di Parità di Genere. La parità di genere occupa una posizione apicale tra gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e si traguarda anche in termini di parità di accesso e di trattamento in ambito lavorativo. La certificazione ex Prassi di Riferimento UNI n.125 del 24 marzo 2022 sta contribuendo all’importante obiettivo di inserire la parità di genere nell’agenda delle imprese italiane. A questo, dovrà auspicabilmente seguire la trasformazione della parità di genere in un obiettivo manageriale ordinario, azionabile in maniera sistematica con opportuni strumenti e servizi di misura, diagnosi e roadmap design, come quelli realizzati appunto da IDEM.